L’Homenatge a la Paella d’Almussafes compleix quaranta anys

Demà dissabte 20 de juliol, a les 22 hores, començarà al carrer major d’Almussafes el XL Homenatge a la Paella, un esdeveniment per al qual enguany s’han inscrit 4.666 persones. L’empresa Galbis cuinarà quatre paelles gegants perquè la ciutadania puga degustar-les, a les quals se sumaran les que elaboren els grups que han decidit preparar-les pel seu compte, per al que rebran els ingredients també de manera gratuïta. La Pista Polivalent oferirà a continuació l’última discomòbil de les festes patronals, en les quals s’instal·larà un Punt Violeta contra les agressions masclistes.



L’esdeveniment, que aquest 2019 aconsegueix la seua quarantena edició, manté l’essència de les anteriors convocatòries, en les quals l’Ajuntament de la localitat proposa a la ciutadania la possibilitat de degustar les paelles gegants elaborades per l’empresa Galbis o de cuinar-se els seus propis plats agrupats en colles amb els ingredients proporcionats gratuïtament pel propi consistori.



L’acte s’iniciarà a les 22 hores i es desenvoluparà al llarg de tot el carrer Major, entre la plaça on s’emplaça l’església parroquial i la seu de la Policia Local, situada en l’encreuament amb el carrer Santa Creu. Les taules, així com les quatre paelles de grans dimensions cuinades a llenya i amb productes de primera qualitat, es distribuiran per aquesta via pública, mentre que l’espai reservat per a les persones que prefereixen realitzar els seus propis guisats s’establirà al carrer València, just a continuació de la citada avinguda.



Tant els que hagen optat per una modalitat com els que hagen preferit l’altra, rebran la beguda, l’aperitiu i les postres necessàries per a completar un sopar en el qual des de 1979 es busca homenatjar el plat més internacional de la gastronomia valenciana amb una gran trobada que serveix per a clausurar les festes.



A partir de la mitjanit la celebració continuarà en la Pista Polivalent, recinte en el qual es durà a terme l’última discomòbil de les festes patronals, “un comiat que esperem que Almussafes visca amb intensitat”, segons la regidora de Festes, Mar Albuixech. La revetla comptarà amb un Punt Violeta en el qual es proporcionarà informació i assessorament sobre la violència masclista. En l’estand, les persones víctimes d’agressions sexistes o aquelles que hagen presenciat una situació d’aquest tipus obtindran ajuda especialitzada sobre com actuar.