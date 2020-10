L’Homenatge als Majors d’Almussafes, cancel·lat per la pandèmia

La crisi sanitària i els seus efectes sobre un col·lectiu d’especial risc com aquest han portat a l’Ajuntament a suspendre totes les activitats



La setmana commemorativa s’haguera celebrat aquest any del 19 al 25 d’octubre, jornada en la qual estava previst el multitudinari dinar conclusiu



L’Ajuntament d’Almussafes suspén el XLII Homenatge als Majors, esdeveniment que s’anava a desenvolupar del 19 al 25 d’octubre, a causa de la pandèmia de coronavirus, a la qual aquest col·lectiu és especialment vulnerable. “La pandèmia no ens ha deixat una altra opció que cancel·lar una festa que, personalment, considere que és necessària per a agrair tot l’esforç, el treball i el lliurament realitzat al llarg de tants anys”, assenyala la regidora de Majors, Paqui Oliver.



La Covid-19 continua condicionant la vida de la societat almussafenya. A causa de l’actual situació de pandèmia, l’Ajuntament de la localitat ha decidit suspendre el XLII Homenatge als Majors, iniciativa la celebració de la qual estava prevista per a la setmana del dilluns 19 al diumenge 25 d’octubre.



Tal com ha informat la regidora del ram, Paqui Oliver, “la crisi sanitària que estem patint fa impossible el desenvolupament de cap activitat que estiga relacionada amb aquest col·lectiu, que és especialment vulnerable al virus”. “La pandèmia no ens ha deixat una altra opció que cancel·lar una festa que, personalment, considere que és necessària per a agrair tot l’esforç, el treball i el lliurament realitzat al llarg de tants anys per una generació que ha de ser un exemple per a la ciutadania”, afig.



Per a la Regidoria de Majors, “és un moment trist, però resulta essencial protegir al col·lectiu de majors enfront del virus i la responsabilitat de l’Ajuntament d’Almussafes sempre ha estat i estarà al costat d’ells i elles”. Des del consistori s’ha comunicat, això sí, que les persones que aquest 2020 aconsegueixen el seu noranta aniversari rebran igualment la placa amb la qual es commemora la seua longevitat, i els matrimonis que celebren les seues noces d’or, un centre floral.



El pla de l’executiu municipal per a celebrar aquest homenatge, que enguany coincidia amb el 30 aniversari de la declaració del Dia Internacional de les Persones d’Edat, incloïa el desenvolupament de totes les activitats que amb el pas del temps s’havien convertit ja en ineludibles, com el multitudinari dinar conclusiu, a el qual en 2019 van assistir al voltant de 900 persones, el concurs gastronòmic ‘Almuchef’, la jornada de convivència en la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’, l’eucaristia en honor als jubilats i les jubilades i el ja citat homenatge a les persones nonagenàries.