L’horari d’hivern comença la matinada del dissabte 26 d’octubre, amb el canvi d’hora

Les 3 de la matinada tornaran a ser les 2

L’hivern s’apropa amb el canvi d’hora de la nit del dissabte 26 al diumenge 27 d’octubre, de manera que els rellotges es retardaran una hora. Les 3 de la matinada tornaran a ser les 2 com ho estableix la Directiva Europea del Canvi d’Hora que s’aplica als estats de la Unió Europea.

Un canvi que es produeix des de fa 45 anys i que no es preveu que siga l’últim, ja que no hi ha decisió unànime entre els països de la Unió Europea per a posar-li fi. Mentre que a Espanya els experts del Govern no es posen d’acord, el 80% de la població està en contra de la mateixa. Es preveu que la pròxima reunió es produïsca al 2021, data en la qual el Parlament Europeu tornarà a reunir-se per a decidir entre l’horari d’estiu i el d’hivern.

El canvi d’hora no passa desapercebut per a la població amb patologies, bebés lactants i mascotes. Els efectes del canvi en els bioritmes és paregut al jet-lag. Per aquest motiu, es poden dur a terme algunes mesures per a superar els primers dies com ara fer exercici suau, reprogramar l’horari dels menjars o evitar el consum de cafeïna, alcohol o begudes excitants.