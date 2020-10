L’Horta Sud publica la Guia per al dia de Tots Sants www.mancohortasud.es

Print This Post

S’acosta el dia de Tots Sants i ja comença el pelegrinatge de persones que acudeixen als cementeris per tal de retre homenatge als seus difunts

La pandèmia de la Covid 19, també afecta i molt aquest dia, ja que es vital evitar aglomeracions sobretot el dia 1 de Novembre dia de Tots Sants, per això i per tal de mantenir informat tots els ciutadans de cada una de les característiques i condicions dels camps sants de l’Horta Sud La Mancomunitat de l’Horta Sud publicarà una guia amb informació sobre els protocols d’accés als cementeris dels municipis de la comarca durant la celebració de Tots els Sants

La mesura es va aprovar en la Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud de la Mancomunitat en la qual els ajuntaments de la comarca van compartir els seus plans logístics en els cementeris per a Tots els Sants i ja està publicada a la seua pàgina web i xarxes socials

Eva Sanz Presidenta de la Mancomunitat Horta Sud parla de com ha sorgit esta iniciativa

Una vegada més la reunió de la Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud va servir per a exemplificar la unitat de la comarca en la lluita contra la pandèmia. Tots els ajuntaments participants van exposar els seus plans per a Tots els Sants en els seus cementeris i es van tornar a generar sinergies entre ells amb intercanvis d’informació deixant al descobert la bona sincronització entre tots els consistoris de la comarca

En la pròxima trobada de la Mesa de Units per l’Horta Sud es començarà a preparar la celebració de les festes nadalenques a la comarca amb les restriccions que marca la nova normalitat