L’Horta Sud reclama un pla de xoc d’ajudes a les empreses afectades per la DANA

Un equip de la comissió per a la reconstrucció del Govern analitza amb professionals de la Mancomunitat la situació dels sectors econòmics



José F. Cabanes: “Les ajudes han de potenciar la transformació de les empreses cap a models més sostenibles”

Més de 6.000 empreses de l’Horta Sud i altres 7.000 negocis de persones autònomes han resultat greument afectats per la DANA i tenen moltes dificultats per a la reobertura, segons les dades del Pacte Territorial per l’Ocupació de la comarca.

Per este motiu, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha reclamat al Govern i a la resta d’administracions un pla de xoc urgent amb línies d’ajudes per a evitar els tancaments o facilitar la reconstrucció d’estos negocis.

Així ho ha manifestat el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, en la reunió mantinguda amb un dels equips de la comissió d’experts per a la reconstrucció que ha posat en marxa el Govern d’Espanya. En concret, ha visitat la institució comarcal el grup coordinat pel Catedràtic d’Economia, José Manuel Pastor, en una trobada amb la desena de professionals del Pacte, encapçalats pel tècnic Andrés Martínez.

Els experts han coincidit a assenyalar que, més enllà del nivell de danys, un dels principals problemes per a la reobertura és la incertesa: “una gran majoria de negocis encara no han sigut peritats pel Consorci d’Assegurances o bé no saben la quantia econòmica que els correspon”. Per això, han reclamat que s’agilitzen estes peritacions i els procediments administratius.

A més, la Mancomunitat ha advertit que els danys en empreses i comerços són tan elevats que, més enllà de l’aportació del Consorci, “és necessari que s’habilite una línia urgent d’ajudes, que no pot demorar-se més”, ja que l’Horta Sud està composta en la seua majoria per pimes i microempreses familiars, moltes de les quals encara estan pagant els crèdits ICO de la pandèmia. “Representem un percentatge significatiu del PIB valencià i d’Espanya”, ha subratllat Cabanes.

El president de la Mancomunitat ha insistit que estes ajudes han d’estar enfocades a reconstruir les empreses d’una forma més sostenible, alineades amb l’Agenda 2030. “No podem caure en l’error de reconstruir igual que abans, perquè seria contradictori després d’una catàstrofe derivada de l’emergència climàtica que estem vivint”, ha advertit.

Mesures complementàries i col·laboració permanent

Així mateix, s’han proposat altres mesures per a evitar la deslocalització d’empreses i atraure nou capital, com ara:

Millorar el transport públic intermunicipal i l’accés a zones industrials .

. Un pla definitiu per a reduir el perill que suposen els barrancs.

Des del Pacte han advertit que “moltes empreses podrien reobrir en altres llocs si els plans continuen demorant-se i persisteix la incertesa”.

En la reunió, la comissió ha acordat elevar totes estes demandes al Govern i establir un acord de treball amb la Mancomunitat de l’Horta Sud per a col·laborar en l’elaboració dels plans de reconstrucció a través de grups de treball i altres accions conjuntes.