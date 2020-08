L’Hospital d’Alzira assisteix mitjançant la llengua de signes a una mitjana de 6 pacients al mes

Print This Post

L’intèrpret de la llengua de signes amb què compta l’Hospital Universitari de la Ribera assisteix a una mitjana de 6 pacients al mes amb problemes auditius. Aquest intèrpret acompanya al pacient que així ho requereix des de la seua entrada en el centre hospitalari i durant tot el temps que dura la consulta o gestió que haja de realitzar l’usuari o la prova a la qual haja de sotmetre’s. L’objectiu d’aquest servei és el de facilitar la comunicació del pacient amb el personal sanitari i oferir-li una assistència sanitària de qualitat. Així, durant l’any 2019 un total de 67 pacients van necessitar d’aquest servei d’interpretació, sent els serveis i unitats més freqüentats els d’Oftalmologia (14,7% dels casos), Traumatologia (12%) i Admissió (12%), seguits d’Endocrinologia (9%) i Urgències (9%), entre altres. Per a fer ús d’aquest servei, el pacient que el necessite només ha de sol·licitar-lo en el taulell d’entrada de l’Hospital d’Alzira. Videoconferència Al costat del servei físic d’interpretació, l’Hospital de la Ribera va incorporar l’any passat un sistema de videoconferència gestionat per la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (Fesord), que permet disposar d’un intèrpret online durant les 24 hores del dia.