L’Hospital d’Alzira elabora un Manual per a residents amb les patologies més ateses en els serveis d’Urgències

L’Hospital Universitari de la Ribera ha presentat, este matí, el “Manual d’Iniciació a l’Activitat Assistencial en Urgències”, una obra que recopila el maneig de les patologies que amb més freqüència s’atenen en els serveis d’Urgències.



Esta presentació ha anat a càrrec de la gerent de l’Hospital de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, el cap de Secció del Servei d’Urgències, Dr. Sergio Navarro, i la vicepresidenta de la Comissió de Docència, Dra. Josefa Juan.



Es tracta d’una guia útil i pràctica que recull els conceptes bàsics de l’atenció en un servei d’Urgències, dirigida específicament a metges residents que realitzaran part de la seua formació en els serveis d’Urgències.



Així, el manual recull com ha de procedir el metge resident davant urgències de caràcter cardiovascular (insuficiència cardíaca, codi ictus); de l’aparell respiratori i digestiu (còlic biliar, dolor abdominal); urgències endocrí-metabòliques (hiperglucemia); de caràcter urològic o infecciós; urgències psiquiàtriques, traumatològiques, pediàtriques o ginecològiques, entre altres.



Per a això, el manual recopila, de manera clara i sintetitzada, 64 capítols ordenats per patologies, recollint en cadascun d’ells les tècniques, protocols i procediments propis per al diagnòstic, la preparació del pacient, material necessari, tractament i possibles complicacions. A més, les patologies van acompanyades d’algorismes, imatges i taules que converteixen la publicació en una eina molt pràctica.





En l’elaboració d’esta obra han participat un total de 66 professionals sanitaris de 12 especialitats mèdiques diferents, tots ells amb experiència en l’atenció urgent.



La Dra. Fuster ha volgut reconéixer “el gran esforç dels autors per a elaborar este Manual en el context actual de pandèmia, ja que ha suposat una important labor de redacció, coordinació i revisió, afegida a l’activitat merament assistencial”.



“Este Manual -ha continuat la Dra. Fuster-, suposa per als nostres residents una eina de consulta dinàmica, que els ajude a familiaritzar-se amb este tipus d’assistència i conéixer com desembolicar-se millor en el dia a dia del Servei d’Urgències, amb la finalitat de continuar garantint als nostres pacients l’atenció més òptima i segura”.