L’Hospital d’Alzira redueix el nombre de sessions i els efectes secundaris de la Radioteràpia en càncer de pròstata

Connect on Linked in

El centre alzireny ha posat en marxa un innovador programa que redueix de 37 a 5 les sessions de Radioteràpia que rep el pacient

Este programa s’emmarca en el context de pandèmia, que recomana reduir les visites dels pacients als centres hospitalaris

La utilització d’un hidrogel biocompatible que separa la pròstata del recte durant les sessions, redueix els efectes secundaris del tractament

El Servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Universitari de la Ribera ha posat en marxa un innovador programa que li està permetent reduir de 37 a 5 les sessions de Radioteràpia que reben els pacients amb càncer de pròstata.

A més, ho està duent a terme amb una menor toxicitat per al pacient, ja que ha incorporat a estes sessions un hidrogel biocompatible que separa la pròstata del recte durant el temps que el pacient rep la radiació, la qual cosa redueix els efectes secundaris de la Radioteràpia.

Segons ha destacat el cap del Servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital d’Alzira, Dr. Miguel Soler, “en el marc actual de pandèmia, és important seguir les recomanacions de les societats científiques tant a nivell europeu com nacional, que aconsellen dur a terme programes d’hipofraccionament extrem en els diferents tractaments radioteràpics, amb la finalitat de reduir dràsticament el nombre de vegades que un pacient ha d’acudir a un centre sanitari”.

“És per este motiu pel qual, des de l’Hospital de la Ribera, hem posat en marxa este programa extracurt de 5 sessions, però apostant sempre per la seguretat per al pacient”, ha afirmat el Dr. Soler, qui ha assenyalat que “també en la situació actual cal apostar per promoure la curació i la qualitat de vida dels pacients oncològics”.

Així, abans d’administrar-li la Radioteràpia al pacient, en el Servei d’Oncologia Radioteràpica se li col·loca un espaiador d’hidrogel entre la pròstata i el recte, creant una barrera física que augmenta la distància entre tots dos òrgans i que assegura la recepció d’una menor dosi de radiació en el recte del pacient.

L’hidrogel utilitzat està compost principalment per aigua i per polietilenglicol (PEG), un polímer biocompatible àmpliament utilitzat en biomedicina.

Segons ha assenyalat el Dr. Soler, “l’hidrogel s’injecta en el pacient amb una tècnica senzilla i ràpida molt semblant a la técnica que s’empra per a una biòpsia de pròstata; per a això, s’utilitza una guia ecogràfica que assegura que el producte queda en el lloc desitjat”. Després d’este procediment el pacient pot fer vida normal.

Cal destacar que el càncer de pròstata és el més freqüent en la població masculina, augmentant la seua incidència a partir dels 65 anys.