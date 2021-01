L’hospital de campanya de la Fe està preparat per a albergar els primers pacients amb COVID

Connect on Linked in

L’hospital de campanya de la Fe compleix amb tots els requisits i condicions per al seu funcionament, tal com ha sigut autoritzat per a alleujar la pressió d’hospitalització dels hospitals d’aguts i altres funcions que se li puguen encomanar per la situació derivada de la pandèmia causada pel COVID-19.

Els hospitals de campanya associats als hospitals generals de Castelló i Alacant i l’Hospital Univesitari i Politècnic La Fe de València tenen la missió de tractar pacients COVID positius, confirmats per PCR, amb situació clínica lleu o moderada. D’altra banda, es faran càrrec de l’estada i tractament de pacients amb el perfil anterior que per absència, inadequació, impossibilitat d’aïllament o altres circumstàncies associades al domicili i/o persones convivents, o si es produïra saturació del recurs assistencial de destinació posthospitalización.

Per poder atendre als pacients en els hospitals de campanya hi haurà 11 persones d’infermeria i 6 auxiliars en cada mòdul de 22 pacients. A més, comptaran amb zeladors i professionals administratius.

En els últims dies i a causa de la baixada de les temperatures, tal com ha indicat la directora general d’infraestructures, Carmelina Pla, “s’ha mesurat i reforçat el comportament dels sistemes de climatització, sobretot en horari nocturn, perquè la instal·lació mantinga en tot moment la temperatura adequada de confort, tant per als pacients com per al personal sanitari”.

Paral·lelament, es garantirà el necessari subministrament elèctric en qualsevol situació amb la instal·lació de generadors elèctrics suplementaris.

Per a poder ser derivats als hospitals de campanya els pacients han de ser majors de 18 anys amb ingrés hospitalari per pneumònia per COVID en fase de resolució de la malaltia. La insuficiència respiratòria ha de poder corregir-se amb fluxos baixos d’oxigen (ulleres nasals a 1-3 litres/minut).

A més pacients amb el perfil anterior o amb condicions d’alta hospitalària, però que necessiten romandre temporalment hospitalitzats per impossibilitat de mantindre mesures d’aïllament adequats o en espera de ser transferits al recurs assistencial pertinent.