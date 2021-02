L’hospital de campanya de la província de València ha atés durant la tercera ona a 93 pacients hospitalitzats per covid-19

Connect on Linked in

Aquesta infraestructura va iniciar la seua activitat hospitalària assistencial el passat 18 de gener per a alleujar la pressió assistencial hospitalària a València

Des de la seua obertura a l’abril de 2020, s’ha utilitzat per a la presa de més de 145.000 mostres per a anàlisis de PCR

L’hospital de campanya de la província de València, annex a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, situat en una parcel·la de més de 2.500 m², ha atés des de la seua obertura a 93 pacients hospitalitzats per covid-19.

El pic d’atencions es va registrar durant les última setmanes de gener, quan es va produir el moment de major pressió assistencial hospitalària dels centres d’aguts de la província.

Per a cobrir les necessitats assistencials previstes per a aquest dispositiu, i comptant que les necessitats han sigut variables, es va comptar amb professionals de diferents categories. Per a una ocupació del 100%, aquest dispositiu compta amb 80 TCAE, 137 infermeres, 48 especialistes més el personal zelador, neteja, seguretat i suport de Radiodiagnòstic i Anàlisis Clíniques.

El procediment de derivació de pacients als hospitals de campanya, va ser coordinat per la Direcció General d’Assistència Sanitària i consensuat per tots els centres hospitalaris d’aguts de la província. A més d’adults amb covid-19 amb necessitat d’hospitalització, aquest dispositiu pot acollir a pacients que, a més de la seua situació clínica, la seua situació social o familiar no els permeta mantindre un aïllament adequat o manquen de les cures necessàries en domicili.

Aquesta infraestructura es divideix en diferents unitats d’hospitalització, que compten amb controls d’infermeria i consultes mèdiques, dotades dels aparells necessaris per a atendre els malalts de manera individualitzada. També compta amb preses d’oxigen, punts de Radiodiagnòstic per a utilitzar un aparell portàtil de Radiografia i, en cas de ser necessari, respiradors. De la mateixa manera, l’hospital de campanya disposa de banys amb dutxes per a la neteja i higiene de pacients i professionals.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va habilitar en aquest hospital de campanya 120 llits, ampliables fins a les 356 en cas necessari, el mes de gener davant la previsió d’increment d’ingressos, donada la tendència a l’alça de contagis.

Per causes climatològiques, el dia 24 de gener l’activitat de l’hospital de campanya es va traslladar a les instal·lacions del Centre Ernest Lluch.

Unitat de Presa de Mostres

A més, des de la seua creació, a l’hospital de campanya de València s’han desenvolupat diferents actuacions, sent la més destacada la realització de la presa de mostres per a PCR del virus SARS-CoV-2, com a suport als equips d’Atenció Primària del Departament de Salut València La Fe i als serveis d’Urgències i especialitats mèdic-quirúrgiques de l’Hospital La Fe. També s’han realitzat, durant les vesprades, preses de mostres per a PCR a escolars per sospites de brots en centres educatius.

Des del mes de juny, s’han realitzat una mitjana de 450 preses diàries per a PCR, arribant a pics de 700 al dia en les setmanes de major incidència. Fins hui, s’han realitzat més de 145.000 preses de mostres per a PCR, tant a pacients com a professionals del departament.

De la mateixa manera, a l’abril del passat any, es van utilitzar aquestes mateixes instal·lacions per a la presa de mostres de l’estudi de seroprevalencia ENA-COVID, del Ministeri de Sanitat.