L’hospital de campanya de la província de València inicia l’activitat d’hospitalització de pacients amb COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta infraestructura té habilitades 120 llits, ampliables a més de 350, per a albergar pacients amb situació clínica lleu o moderada

L’hospital de campanya de la província de València, annex a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, va iniciar el dilluns l’activitat hospitalària amb els primers ingressos de pacients COVID-19 amb situació clínica lleu o moderada, amb la finalitat d’alleujar la pressió assistencial hospitalària dels centres d’aguts de la província, davant el repunt de casos de les últimes setmanes.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va anunciar la setmana passada l’habilitació de 280 llits en els tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana, de les quals un total de 120 corresponen a l’hospital de campanya de València. Aquesta última dotació pot ampliar-se fins a les 356 en el cas que fora necessari.

El procediment de derivació de pacients, coordinat per la Direcció General d’Assistència Sanitària i consensuat per tots els centres hospitalaris d’aguts de la província, estableix que aquest hospital de campanya, igual que els seus homòlegs de Castelló i Alacant, assistirà a pacients majors de 18 anys, no dependents, amb PCR positiva en COVID-19, que hagen estat prèviament en un hospital d’aguts i es troben en fase de resolució de la malaltia (en el cas que tinguen insuficiència respiratòria, aquesta ha de poder corregir-se amb fluxos baixos d’oxigen).

En alguns casos, poden ingressar pacients que, a més de la seua situació clínica, la seua situació social o familiar no els permeta mantindre un aïllament adequat o manquen de les cures necessàries en domicili.

Aquesta infraestructura es divideix en diferents unitats d’hospitalització, que compten amb controls d’infermeria i consultes mèdiques, dotades dels aparells necessaris per a atendre els malalts de manera individualitzada. També compta amb preses d’oxigen, punts de Radiodiagnòstic per a utilitzar un aparell portàtil de Radiografia i, en cas de ser necessari, respiradors. De la mateixa manera, l’hospital de campanya disposa de banys amb dutxes per a la condícia i higiene de pacients i professionals.

Així mateix, davant possibles situacions climatològiques adverses, s’han reforçat els sistemes de climatització perquè la instal·lació mantinga en tot moment la temperatura adequada de confort, tant per als i les pacients com per al personal sanitari.

Des de la seua creació, a l’hospital de campanya de València s’han desenvolupat diferents actuacions, sent la més destacada la realització de la presa de mostres de PCR de la COVID-19 com a suport als equips d’Atenció Primària del Departament de Salut València La Fe.