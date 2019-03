L’Hospital de la Ribera aborda els últims avanços en tècniques i procediments de reproducció assistida

Print This Post

L’edició genòmica i l’edat de l’home a l’hora d’aconseguir la gestació, han sigut alguns dels principals aspectes tractats en la Jornada

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit, aquest matí, la 8a edició de la Jornada d’Actualització en Medicina Reproductiva, en la qual s’han abordat els últims avanços en tècniques i procediments de reproducció assistida.

La jornada, a la qual ha assistit mig centenar de professionals sanitaris, ha comptat amb la participació de destacats experts en medicina reproductiva, com l’investigador científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Lluis Montoliu; la directora del Laboratori de Diagnòstic Genètic Preimplantacional de l’Hospital La Fe, Edurne Novella; o els facultatius del Servei de Ginecologia de l’Hospital d’Alzira, Marita Espill i Agustín Calvo.

Alguns dels aspectes tractats durant la jornada han sigut la selecció de donants, la influència de la adenomiosis (un tipus especial d’endometriosi) a l’hora d’aconseguir una gestació o la reducció dels embarassos múltiples, si bé han destacat, especialment, les referències a l’edició genòmica i a la influència que una edat tardana en l’home té en la concepció.

Així, l’investigador del CSIC Lluís Montoliu ha sigut l’encarregat de pronunciar la conferència magistral de la Jornada, sobre edició genòmica. Cal destacar que Montoliu és pioner a Espanya en el desenvolupament d’aquesta eina, “una revolució per a totes les disciplines relacionades amb la biologia i, en particular, en la lluita contra les malalties”.

En aquest sentit, l’investigador del CSIC ha assenyalat que “en l’actualitat és possible modificar el genoma de qualsevol cèl·lula usant proteïnes per a tallar i pegar, igual que es fa quan editem un text, de manera que podem eliminar qualsevol mutació genètica”.

Si bé, l’investigador del CSIC s’ha mostrat contrari a “traspassar les línies roges de l’ètica científica”.

Rellotge biològic en l’home

Pel que fa a l’edat en l’home a l’hora d’aconseguir una gestació, Agustín Calvo, ginecòleg de l’Hospital de la Ribera ha destacat la influència que una edat elevada en l’home té tant en l’esterilitat com en la salut del futur bebé.

Així, segons Calvo, “la probabilitat de tindre un fill es redueix un 46% quan l’home supera els 40-42 anys”. De la mateixa manera, patologies com el trastorn bipolar, l’esquizofrènia, l’autisme o la síndrome de Down “poden aparéixer en el descendent en cas que el pare progenitor supere els 50 anys d’edat”.

Per tot això, “pot afirmar-se que també existeix un rellotge biològic en el cas de l’home”, ha afirmat Calvo.

Importància de l’actualització en medicina reproductiva

L’esterilitat és un problema cada vegada més estés, que afecta aproximadament al 15% de les parelles en edat reproductiva i que aconsegueix al milió de parelles a Espanya.

Segons ha destacat la Dra. Espill, facultativa del Servei de Ginecologia de l’Hospital de la Ribera i coordinadora de la Jornada, “per aquest motiu, la medicina reproductiva és una disciplina que avança a un ritme accelerat”.

Així, “accions formatives com la que hui hem celebrat a l’Hospital d’Alzira són essencials perquè els professionals estiguem al dia dels últims avanços amb l’objectiu, d’una banda, d’aconseguir majors taxes de gestació, i, per un altre, d’aconseguir embarassos cada vegada més segurs per a la mare i el bebé”.