L’Hospital de la Ribera “cas d’estudi” internacional per la implantació del poal retornable per a residus sanitaris

La “Xarxa d’Hospitals verds i saludables”, una organització mundial de 1500 centres sanitaris, selecciona aquells casos que són exemple en pràctiques sostenibles

El poal retornable a l’hospital evita l’emissió de 7 tones de CO₂ a l’atmosfera a l’any i un estalvi econòmic de més de 125.000 euros des de la seua implantació.

L’Hospital Universitari de la Ribera ha sigut seleccionat com a “cas d’estudi” per l’organització internacional “Xarxa d’Hospitals verds i saludables”, per la implantació del poal retornable per a residus biosanitaris.

La “Xarxa d’Hospitals verds i saludables”, que aglutina a més de 1500 centres sanitaris de tot el món, selecciona casos d’estudi per a la seua difusió i referència per ser un exemple en pràctiques sostenibles.

Com s’exposa en el cas, el poal retornable a la Ribera, és una referència en “economia circular” amb importants beneficis ambientals i econòmics. Així, s’estima que, amb aquesta mesura, es redueixen els residus de contenidors a l’abocador en 3,6 tones a l’any, i s’evita, a més, l’emissió de més de 7 tones de CO₂ a l’atmosfera a l’any.

L’estalvi econòmic es produeix pel descompte aplicat pel proveïdor de contenidors ja que s’envien menys quilos de plàstic a l’abocador amb el consegüent estalvi en costos logístics. Des de la seua implantació progressiva al gener del passat any l’Hospital ha estalviat ja un total de 119.506 euros.

La responsable de medi ambient de l’Hospital de la Ribera, Teresa Arnau va defensar el cas en la CleanMed Europe 2021, la principal conferència europea sobre l’assistència sanitària que va finalitzar el passat 3 de desembre. La Clean Med Europa, va congregar a líders de la sanitat sostenible en tota Europa.

Formació i llavat contenidors

El grau d’implantació del contenidor reutilitzable a l’Hospital de la Ribera és ja d’un 96% i, donat els beneficis que reporta, la direcció està estudiant la seua extensió als centres de salut del departament.

La iniciativa aporta importants beneficis ecològics, ja que suposa un menor cost ambiental en minimitzar el consum de plàstic del contenidor, la disminució de la petjada de carboni (l’impacte que una activitat té sobre el medi ambient) i la reducció dels costos econòmics en la reposició dels poals.

Amb aquest nou sistema de gestió, els contenidors retornables se sotmeten, una vegada retirats, a un estricte i sofisticat procés de rentada, desinfecció i assecat en la Planta de Residus per al retorn a l’hospital.

Per a la seua correcta implantació el Departament de Salut de la Ribera ha format amb tallers als professionals de les diferents àrees de l’hospital amb l’objectiu de garantir la gestió òptima i traçabilitat de tot el procediment de recollida de residus biosanitaris.