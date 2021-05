L’Hospital de la Ribera es queda sense zeladors

Print This Post

El sindicat CSIF adverteix que el cessament de 148 professionals el pròxim 31 de maig pels denominats contractes covid en el departament de salut de la Ribera provocarà que la unitat de reanimació de l’hospital es quede sense zeladors a partir de l’1 de juny

La central sindical ja ha sol·licitat a la Direcció d’Infermeria del departament de salut que “reconsidere aquesta acció” i li avisa de la “complexitat dels pacients ingressats

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que la unitat de reanimació, amb cinc llits, té com a objectiu la cura de pacients que han patit intervencions quirúrgiques delicades, de manera que descàrrega a l’UCI, saturada durant les ones de la pandèmia

En l’actualitat, per exemple, la denominada REA compta amb tres pacients ingressats

El sindicat continua relatant que durant aquests mesos la citada unitat ha sigut atesa per zeladors les 24 hores del dia.

No obstant això, el cessament de fins a 32 zeladors en el departament ha provocat que altres unitats perden efectius, per la qual cosa la direcció ha decidit retornar a aqueixos cinc zeladors a les seues unitats d’origen i deixar únicament la REA amb un zelador de suport, és a dir, un professional destinat a una altra unitat que eventualment podria atendre la de reanimació

El sindicat CSIF ha advertit per escrit a la Direcció del departament que això suposa un pas arrere en l’atenció de la unitat.

La complexitat dels pacients ingressats en REA requereix de personal zelador pendent d’ells en tot moment, igual que de professionals de medicina i infermeria

Per aqueix motiu la central sindical urgeix a reconsiderar aquesta acció i a deixar la citada unitat amb el personal necessari per al seu bon funcionament, tal com està en l’actualitat