L’Hospital de la Ribera es suma a la celebració del Dia Internacional del Llibre

L’Hospital Universitari de la Ribera s’ha sumat, un any més, a la celebració del Dia Internacional del Llibre, que es commemora hui, 23 d’abril.

Sota el lema, “Pluja de llibres a l’Hospital de la Ribera”, el centre hospitalari ha decorat el seu vestíbul principal amb mig centenar de llibres, cedits per la biblioteca de l’Hospital, per a donar la benvinguda en este significatiu dia a pacients i usuaris.

Així mateix, l’Hospital de la Ribera ha dedicat la seua acció mensual contra la violència de gènere a la celebració del Dia del Llibre amb l’organització de la Jornada “Relats per la igualtat i contra la violència de gènere”, que tindrà lloc dijous que ve, 25 d’abril, a les 17.00 hores.

Esta Jornada, en la qual col·labora el Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira, abordarà el poder de l’escriptura com a mitjà per a agitar consciències i superar traumes viscuts. Per a això, comptarà amb l’experiència de la psicòloga i agent d’Igualtat Carmen Juan Puig, així com amb l’assistència de les finalistes de l’últim Concurs de Microrelats per la Igualtat 2018, que llegiran els seus textos relacionats amb la violència de gènere.

De la mateixa manera, i dins de la seua aposta per promoure la lectura entre els seus pacients més xicotets, el centre ha entregat a tots els xiquets ingressats un llibre editat per a l’ocasió per la Fundación Atresmedia, titulat “El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa”.

Este conte, de l’escriptora i il·lustradora Patricia Fitti, ha obtingut el Premio Destino Infantil Apeles Mestre organitzat per la Fundación Atresmedia i “pretén ser un cant a la llibertat dels xiquets i xiquetes perquè no hi ha jocs de xiquets o xiquetes, sinó només coses que els agraden i no els agraden”.