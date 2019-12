L’Hospital de la Ribera ha vacunat prop de 41.000 persones

Connect on Linked in

El Departament de Salut de la Ribera s’ha implicat al màxim en aquesta campanya

La campanya de la vacunació de la grip d’aquest 2019 ha tingut molt bons resultats a la Comunitat Valenciana. El Departament de Salut de l’Hospital de la Ribera ha vacunat durant aquesta campanya al voltant de 41.000 persones d’ençà que es va posar en marxa la campanya el darrer 4 de novembre.

Aquesta xifra de vacunats ha suposat vacunar ja al 60,08% dels majors de 64 anys, el grup de risc més important on està recomanada la vacunació contra la grip.

Aquests alts nivells de vacunació, que en zones bàsiques com Alzira i Algemesí supera el 62% dels majors de 64 anys ja vacunats i tot gràcies al Departament de Salut de la Ribera ha realitzat per difondre la campanya i fer-la accessible als grups de risc de la comarca, així com a la implicació i treball desenvolupat, principalment, pels professionals d’Infermeria d’Atenció Primària. Cal recordar que l’Hospital de la Ribera s’ha implicat al màxim en la campanya enviant-ne 52.000 cartes personalitzades a les persones majors de 64 anys, oferint-los data i hora per vacunar-se en el seu centre de salut. D’aquesta manera, s’evita als pacients cues i esperes innecessàries i s’agilitza la feina dels professionals sanitaris.



Ja sabeu que vacunar-se preveu la grip, és fonamental si pateixes alguna malaltia crònica, si tens més de 65 anys hauries de vacunar-te i és una responsabilitat.