L’Hospital de la Ribera incorpora l’última tecnologia robòtica per a l’implant de pròtesi de genoll

Este equip determina al mil·límetre la grandària i posició de la pròtesi a implantar, gràcies a un mapa virtual del pacient que realitza en 5 minuts

La precisió d’este nou robot permet que el cirurgià conserve intacte el màxim teixit ossi possible, la qual cosa acurta la recuperació del pacient

El centre d’Alzira ha realitzat ja 30 cirurgies amb este nou equip, aconseguint una alta satisfacció dels pacients

L’Hospital Universitari de la Ribera ha incorporat el robot quirúrgic més precís i avançat per a l’implant de pròtesi de genoll. Este nou equip permet planificar mil·limètricament el desenvolupament de la intervenció, la grandària i la posició de la pròtesi que s’implantarà, la qual cosa acurta l’hospitalització i recuperació del pacient.

Per a això, este robot realitza, prèviament a l’operació, un mapa virtual de l’anatomia del pacient en tot just 5 minuts, amb l’objectiu que el cirurgià conega l’adaptabilitat i el comportament que tindrà la pròtesi de genoll després de l’operació.

Segons el cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital Universitari de la Ribera, Dr. Julio Ribes, “la incorporació d’este nou equip beneficia tant a pacients com a professionals. D’una banda, accelera el postoperatori en possibilitar una cirurgia molt més precisa; per un altre, facilita enormement el treball dels cirurgians en oferir-nos informació exacta de la pròtesi que es requereix, el seu procés d’implant i el balanceig que en un futur tindran els lligaments”.

L’Hospital de la Ribera ha intervingut ja amb este nou equip a un total de 30 pacients, obtenint “uns resultats molt satisfactoris, ja que, pràcticament en la totalitat dels casos, el pacient ha tingut una recuperació molt confortable, amb una resolució excel·lent de la seua patologia”.

Una intervenció més precisa

Mitjançant un modern sistema d’escàner 3D, el robot incorporat per l’Hospital d’Alzira ofereix al cirurgià informació d’una precisió mil·limètrica sobre el genoll del pacient, la qual cosa ajuda a l’especialista a planificar una intervenció més precisa.

En paraules del Dr. Ribes, “en este tipus de cirurgies s’eliminen parts desgastades de l’os i cartílag per a substituir-los per la pròtesi, per la qual cosa és fonamental l’exactitud. En un implant de genoll la precisió en l’implant ajuda a una recuperació més còmoda i a una ràpida mobilització”.

Minimitza el risc d’error

Est nou robot compta amb un sistema d’assistència robòtica que ajuda al cirurgià en el tall d’ossos i teixits, minimitzant el risc d’error. Per a això, es col·loquen en el genoll del pacient uns sensors que, mitjançant raigs infrarojos, permeten a l’equip mostrar en una pantalla d’alta definició els marges a conservar, de manera que el robot es bloqueja en cas de sobrepassar-los. D’esta manera, el software impedeix seccions errònies o innecessàries en el teixit del pacient, a més de remodelar la superfície de l’os per a un implant més exacte.

“Este robot aporta informació que fins ara no teníem a l’hora d’enfrontar-nos a este tipus d’intervenció, ja que calcula exactament quina quantitat de teixit hem d’eliminar i no permet excedir-se, per la qual cosa no hi ha cap tall que no estiga sota control”, afirma l’Adjunt del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i impulsor d’esta nova tècnica robòtica a l’Hospital de la Ribera, Dr. Antonio Calatayud.

Cal destacar que l’Hospital d’Alzira implanta, cada any, prop de 350 pròtesi en pacients que pateixen un desgast de teixits i ossos de genoll, una patologia que afecta majoritàriament persones majors de 60 anys.