L’Hospital de la Ribera millora les autocures i la qualitat de vida de més de 900 pacients ostomitzats

El centre d’Alzira compta amb una consulta especialitzada per a resoldre dubtes, fomentar l’autoestima i oferir consells sobre el maneig diari de l’ostomia

L’ostomia és una obertura de l’intestí cap a l’exterior de la paret abdominal per a eliminar els residus de l’organisme en una bossa recol·lectora

La rutina d’estos pacients sol alterar-se per l’impacte físic i emocional que suposa l’estoma, però 9 de cada 10 acaba fent vida normal

Més de 900 pacients ostomitzats reben assessorament individualitzat i continuat a l’Hospital Universitari de la Ribera, mitjançant una consulta monogràfica creada per a millorar les seues autocures i qualitat de vida.



L’ostomia (o estoma) és una obertura artificial realitzada en l’intestí cap a l’exterior per a eliminar els residus de l’organisme (femta i orina) en una bossa recol·lectora externa. Este tipus de dispositiu està indicat en aquells pacients que, a causa d’un tumor colorectal o vesical, a un procés inflamatori (colitis ulcerosa, malaltia de Crohn, diverticulitis) o una peritonitis, se’ls ha extirpat una part del còlon o la bufeta, per la qual cosa precisen d’esta tècnica per a eliminar els residus de l’organisme.



Segons les infermeres gestores de la consulta especialitzada de l’Hospital d’Alzira, Cati Fuentes i María Fayos, “l’ostomia sol produir un fort impacte psicològic en els pacients i en els seus familiars, sobretot en les primeres setmanes, ja que suposa un canvi radical en la seua qualitat de vida, tant a nivell personal, com a social i laboral”.



Així, “una de les funcions més importants d’esta consulta és la d’ajudar a desestigmatitzar el pacient, treballant amb ell i els seus familiars a normalitzar la seua situació psicosocial, de manera que puguen seguir amb la seua vida diària, malgrat la bossa externa que han de portar posada les 24 hores al dia”, expliquen les infermeres.



Un altre dels objectius fonamentals d’esta consulta és la formació del pacient en el maneig diari del seu estoma. En este sentit, s’estima que prop del 50% dels pacients ostomitzats sol patir problemes de pell (dermatitis, úlceres, granulomes, irritacions) en l’obertura, per la qual cosa són importants les autocures per a previndre complicacions dermatològiques en la zona de la bossa.



Així mateix, el pacient aprén en esta consulta com substituir i ajustar de forma regular la bossa o dispositiu que conté els residus, de manera que puga normalitzar la seua situació i recobrar la seua autonomia.



Marcatge preoperatori



La labor d’esta consulta amb el pacient comença abans, fins i tot, que la mateixa intervenció quirúrgica, ja que és en el preoperatori quan l’equip d’infermeria estableix la posició més adequada de l’estoma, marcant la seua ubicació final.



Segons les infermeres gestores de la consulta, “estudiem la fesomia del pacient, com se senta, com es fica al llit i la seua morfologia estant dempeus, de manera que es trobe còmode amb el dispositiu i que no depenga de ningú per a les seues autocures ni tinga limitacions diàries, ja que una adequada ubicació de l’estoma és sinònim de qualitat de vida”.



Educant en salut



El personal d’Infermeria que gestiona esta consulta desenvolupa, així mateix, una labor essencial en l’educació amb els pacients i els seus familiars, amb l’objectiu de promoure hàbits saludables que els ajude en la seua rutina amb un estoma.



“Ajudem el pacient ostomitzat, no només a acceptar la seua nova situació, sinó també oferint-li recomanacions per al seu dia a dia; per exemple, els facilitem pautes dietètiques, aliments que han d’evitar, consells per a la seua higiene personal, per a la pràctica d’activitat física, la seua sexualitat o com han de vestir-se”.



A més, els pacients disposen d’un número de telèfon directe amb les gestores de la consulta per a resoldre dubtes que puguen sorgir respecte al seu estoma, la qual cosa ajuda a apoderar al pacient fent-li partícip del seu procés de cures.



“Els pacients i els seus familiars estan molt agraïts amb esta consulta d’assessorament, ja que els ajudem a millorar la seua qualitat de vida; de fet, s’estima que 9 de cada 10 pacients que reben assessorament i supervisió després d’una ostomia aconsegueixen fer una vida pràcticament normal i sense limitacions”, conclouen les infermeres gestores.