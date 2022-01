L’Hospital de la Ribera renova la certificació de la seua petjada de carboni per segon any consecutiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’hospital ha reduït en més de 1.000 tones les emissions de CO 2 derivades de la seua activitat

L’Hospital Universitari de la Ribera ha renovat la certificació UNE-EN-ISO 14064-1:2012 de Càlcul de Gasos d’Efecte d’hivernacle (petjada de carboni) que va obtindre l’any passat, una de les més estrictes normes internacionals en medi ambient



Aquesta acreditació, validada per Aenor, certifica que la Ribera compleix de manera rigorosa amb el càlcul desglossat de les emissions totals dels gasos d’efecte d’hivernacle que emet; que realitza periòdicament auditories internes i externes per al control dels seus consums i que cada any es marca objectius de reducció de la seua petjada de carboni



En aquest sentit, Aenor, en el seu informe, valguda que l’Hospital de la Ribera ha reduït en 1.182 tones les seues emissions de CO₂ a l’atmosfera en 2020 en comparació a 2019, any base del càlcul. Això suposa una reducció del 21,35% de gasos emesos



Mesures per a la reducció d’emissions



Aquesta reducció ha sigut possible per diverses mesures com; la compra d’electricitat a comercialitzadores amb un mix elèctric amb menys impacte ambiental; la reducció de gasos medicinals anestèsics per l’adquisició de respiradors més eficients o la inversió en un equip de producció frigorífica amb importants beneficis econòmics i ambientals



Així mateix, s’ha dut a terme en 2020, any de certificació, una campanya de conscienciació ambiental entre professionals i usuaris sota el lema “Feix un Departament més sostenible” amb l’objectiu de reduir el consum d’energia, paper i aigua i una millor administració dels residus



Aenor ha destacat en el seu informe. “l’agilitat de les dades aportades per la Ribera” i ha conclòs que, “no s’han detectat no conformitats”



L’auditoria revela que en 2019, l’Hospital de la Ribera va emetre per la seua activitat en 2019 un total de 5.538 tones de CO₂ enfront dels 4.356 en 2020, la qual cosa suposa la reducció del 21,35% esmentada



Aquestes emissions es produeixen principalment per diverses fonts com a electricitat, gas natural, combustible per a grups electrògens i vehicles, sistema de refrigeració, equips contra incendis i gasos anestèsics i medicinals



Per a la gerent, Dra. Liliana Fuster, “el Departament de Salut de la Ribera vol tindre una posició de lideratge en temes ambientals”. I afig: “Volem ser proactius per a mitigar el nostre impacte en el canvi climàtic i en aquest sentit, el càlcul de la petjada de carboni és una excel·lent eina per a conéixer, reduir i compensar les nostres emissions de CO₂ amb accions concretes”.