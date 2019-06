L’Hospital de la Ribera revisarà lunars i pigues dins de la campanya Euromelanoma 2019

Connect on Linked in

Els pacients amb sospites de càncer de pell poden sol·licitar telefònicament una cita per a la seua revisió

La campanya Euromelanoma, que va néixer a Bèlgica el 1999, compta amb la participación de 33 països

El proper 25 de juny, l’Hospital Universitari de la Ribera revisarà lunars i pigues als seus pacients, dins de la campanya Euromelanoma 2019, impulsada per l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia i l’European Association of Dermato Oncology.



Sota el lema “Protegeix-te, la bellesa està a l’ombra”, esta Campanya se celebra, de forma simultània a tot Europa, entre el 24 i el 28 de juny, amb l’objectiu de prevenir el càncer de pell i conscienciar la població de la importancia de realitzar revisions periòdiques per a una detecció precoç.



D’esta manera, la Unitat de Melanoma de l’Hospital d’Alzira dedicarà, el proper 25 de juny, una consulta específica, de 16 a 20 hores, per al cribatge o screening de pacients que tinguen pigues que han canviat de mida, forma, color, o presenten picor, sagnat o ulceració, així com lunars amb asimetría, vores irregulars, color heterogeni i diàmetre superior a 6 mil·límetres.



Aquells pacients amb estos signes d’alarma de càncer de pell poden sol·licitar cita per a esta consulta de cribatge a través del telèfon 962 458 500, en horari de 8 a 20 hores.



Segons ha destacat la cap del Servei de Dermatologia del centre alzireny, Carmen Ortega, “a diferencia d’altres tumors ocults, el càncer cutani es pot veure i deterctar-se en una fase primerenca, cosa que contribueix a reduir enormement la mortalitat. Campanyes com la d’Euromelanoma afavoreix el diagnòstic precoç de les lesions malignes i ajuden a un millor pronòstic i supervivencia dels pacients”.



Per a Ortega, “és essencial conscienciar la població de la importancia de protegir la pell per tal de prevenir el melanoma, no només amb cremes, sinó també amb altres recursos com parasols, gorres o samarretes de màniga llarga”.



Càncer de pell



El Servei de Dermatologia de l’Hospital de la Ribera diagnostica al voltant de 50 nous casos de melanoma cada any, “molts d’ells a causa dels hàbits poc saludables, com l’exposició solar intensa, que incrementen el risc de patir càncer de pell”, explica Ortega.



L’Hospital d’Alzira disposa d’una unitat específica de melanoma amb tots els avanços mèdics i tecnològics. Esta unitat compta amb un dermatoscopi digital d’alta resolución que permet obtenir imatges fotogràfiques de tot el cos, i professionals altament especialitzats amb una àmplia experiencia, que treballen de manera coordinada i multidisciplinar amb oncòlegs, radiòlegs, cirurgians plàstics i oncòlegs radioteràpics del centre hospitalari.



La campanya Euromelanoma va néixer el 1999 a Bèlgica i, en l’actualitat, compta amb la participación de 33 països.