L’Hospital de la Ribera se suma a la iniciativa #MisiónAmarte per a l’autoexploració i prevenció del melanoma

L’Hospital d’Alzira ha diagnosticat 70 nous casos de melanoma en 2020, molts d’ells causats per mals hàbits com l’excessiva exposició solar

L’Hospital Universitari de la Ribera se suma a la iniciativa #MisiónAmarte, dins de la campanya Euromelanoma 2021 impulsada per l’Academia Española de Dermatología y Venerología i l’European Association of Dermato-Oncology.

L’objectiu d’esta iniciativa, que se celebra de manera simultània en 27 països de tot Europa, és el de conscienciar a la població sobre la importància de previndre el càncer de pell i de realitzar-se autoexploracions periòdiques per a una detecció precoç del melanoma.

Segons ha explicat la cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital d’Alzira, la Dra. Carmen Ortega, “a diferència d’anys anteriors, la pandèmia actual impedeix que la campanya Euromelanoma 2021 incloga consultes específiques per al garbellat o cribratge de pacients; no obstant això, des de l’Hospital de la Ribera ens unim a este moviment europeu que, a través de xarxes socials, pretén difondre un missatge dermosaludable d’autoprotecció i cures”.

En este sentit, davant l’arribada de l’estiu, els especialistes recomanen a la població que revise i pare atenció a les pigues que han canviat de grandària, forma, color, picor, sagnat o ulceració, així com a pigues amb asimetria, vores irregulars, color heterogeni, inflamació o diàmetre superior a 6 mil·límetres.

Per a la cap del Servei de Dermatologia de la Ribera, “a diferència d’altres tumors impossibles d’apreciar a simple vista, les lesions malignes de pell poden veure’s i detectar-se en una fase primerenca, la qual cosa ajuda considerablement a un millor pronòstic i a la supervivència dels pacients”.

“D’ací la importància d’esta mena de campanyes de conscienciació. N’hi ha prou amb examinar la pell durant 10 minuts al mes amb ajuda d’un espill per a conéixer l’aspecte de pigues, marques i imperfeccions, i, així, detectar a temps qualsevol canvi”, ha afirmat la Dra. Ortega.

Càncer de pell

El Servei de Dermatologia de l’Hospital d’Alzira ha diagnosticat 70 nous casos de melanoma en 2020, molts d’ells causats per hàbits perjudicials com l’excessiva exposició solar.

“L’exposició al sol desmesurada i la consegüent cremada són els dos principals factors de risc per a l’aparició de melanomes. Per això, la campanya Euromelanoma 2021 també apel·la al sentit comú per a evitar danys cutanis que poden arribar a ser greus”.

Prevenció

Els experts insisteixen en la importància d’evitar l’exposició solar entre les 12 i les 16 hores, que és quan la incidència dels raigs ultraviolats és major.

Quant a la crema solar, ha d’optar-se per una protecció igual o superior a 30 i aplicar-la 30 minuts abans de l’exposició al sol, amb una capa uniforme, el més gruixuda possible, sobre la pell neta i seca, sense oblidar zones sensibles com les orelles o els llavis. La crema solar ha d’aplicar-se cada dues hores i, sobretot, després de cada bany. Junt a ella, es poden utilitzar altres recursos de protecció com a ombrel·les, gorres, samarretes de mànega llarga i ulleres de sol.

Segons ha destacat la Dra. Ortega, “cal tindre també en compte les circumstàncies mediambientals que influeixen en l’agressivitat del sol i no baixar la guàrdia en dies ennuvolats o de vent, en els quals les radiacions ultraviolades continuen sent intenses i en els quals són freqüents les cremades solars. És un error pensar que, a l’haver menor sensació de calor, el sol resulta menys perillós”.

Finalment, un factor important en la producció de melanomes és el grau de fotoprotecció natural de cada persona; així, persones amb ulls clars i pell blanca, que es pigmenten poc i que es cremen amb facilitat, tenen una major incidència de melanomes que les que tenen ulls foscos i pell bruna. “Estoa han d’extremar les precaucions”, ha conclòs la Dra. Ortega.