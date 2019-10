L’Hospital de la Ribera s’instrueix en tècniques de reanimació cardiopulmonar a pacients i professionals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Hospital d’Alzira se suma a la commemoració del Dia Europeu de la Parada Cardíaca, sota el lema “Tots els ciutadans del món poden salvar una vida”

S’estima que prop de 150 persones moririen a l’any a la comarca de la Ribera per una aturada cardíaca sobtada

L’Hospital Universitari de la Ribera s’ha sumat a la celebració del Dia Europeu de la Parada Cardíaca, que es commemora hui, dimecres 16 d’octubre, sota el lema “Tots els ciutadans del món poden salvar una vida”.



Així, el centre sanitari d’Alzira ha col·locat en el seu vestíbul principal una taula informativa amb l’objectiu d’oferir als pacients, usuaris i professionals nocions sobre com dur a terme diferents tècniques de reanimació cardiopulmonar (RCP).



Per a això, professionals de la Comissió de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) del Departament de Salut de la Ribera han utilitzat maniquins d’última generació amb els quals han simulat parades cardíaques perquè les persones interessades aprengueren a realitzar estes tècniques en adults.



Segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), al voltant de 30.000 persones moren cada any a Espanya per una aturada cardíaca sobtada. Així, pot estimar-se que prop de 150 persones moririen anualment a la comarca de la Ribera per este motiu.



Segons ha destacat Víctor Gascón, facultatiu de la Unitat de Cures Intensives i membre de la Comissió de RCP del Departament de Salut de la Ribera, “accions com la celebració d’este Dia Europeu són necessàries per conscienciar la població sobre la importància que el coneixement d’unes nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar té per a la supervivència en el cas de ser testimonis d’una parada cardiorespiratòria

“. En este sentit, Gascón ha assenyalat que “la reanimació cardiopulmonar permet mantenir l’oxigenació dels òrgans vitals quan la circulació de la sang d’una persona s’atura sobtadament”.



“La població en general encara no està mentalitzada que, hui dia, és fonamental conèixer com es realitzen les comprensions toràciques i el funcionament dels desfibril·ladors automatitzats (DEA) que es troben en els llocs públics”, ha afirmat Gascón.



Així, es calcula que més del 20% de les persones que moren a causa d’una aturada cardíaca podria haver sobreviscut si s’haguera aplicat immediatament un RCP bàsica i s’haguera utilitzat un desfibril·lador fins a l’arribada dels serveis d’emergències.



“S’estima que per cada minut en què es tarda a atendre una parada cardíaca, les possibilitats de sobreviure es redueixen un 10%, per això és essencial que una persona sàpiga actuar amb rapidesa, seguretat i eficàcia davant d’una maniobra de reanimació”, ha destacat Víctor Gascón.