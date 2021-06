L’Hospital General de València aconsegueix les 100 intervencions de reducció de la grandària de la pròstata amb vapor d’aigua

Print This Post

• S’han realitzat més d’un centenar d’intervencions amb èxit, sense requerir anestèsia general, ni ingrés hospitalari

• L’hospital realitza una jornada quirúrgica de formació per a especialistes d’altres hospitals

L’Hospital General de València ha aconseguit el centenar d’intervencions de reducció de la grandària de la pròstata amb vapor d’aigua. El centre va ser el primer hospital públic d’Espanya que va introduir, al gener de 2019, aquesta tècnica per a reduir la grandària de la pròstata en règim ambulatori mitjançant l’ús de vapor d’aigua. Es tracta d’una intervenció endoscòpica de pocs minuts, que no requereix anestèsia general, ni ingrés hospitalari, ni produeix a penes sagnat i que no ocasiona efectes secundaris en l’esfera sexual.

Des de llavors, un centenar els pacients s’han beneficiat d’aquest tractament per a la hiperplàsia benigna de pròstata. Per aquest motiu, s’ha celebrat una jornada quirúrgica de formació a la qual han assistit especialistes d’hospitals de la Comunitat Valenciana i de Múrcia.

Segons Emilio López Alcina, cap del servei d’Urologia, “som l’hospital que més casos ha fet en l’àmbit nacional, amb una taxa de resolució de la simptomatologia molt alta. Com a centre d’excel·lència des del punt de vista formatiu, estem formant a especialistes, tant en l’aprenentatge d’aquesta tècnica dins d’un entorn de pràctiques i maniobres de seguretat, com en tot el desenvolupament del circuit que es requereix des de l’entrada a l’eixida del pacient”.

La formació ha sigut impartida per tres experts en aquest camp del servei d’Urologia de l’Hospital General, que han compartit la seua experiència a través d’una part teòrica i d’una altra pràctica, en la qual s’han dut a terme diverses intervencions de reducció de la grandària de la pròstata amb vapor d’aigua.

“A l’ésser una tècnica que no requereix ingrés, pràcticament no hem parat d’operar durant la pandèmia, excepte en moments puntuals. Pròximament serem centre acreditador nacional per a aquesta mena de tècnica”, afig López Alcina.

Tècnica amb vapor d’aigua

Aquesta teràpia consisteix en la injecció de vapor d’aigua, a través de la uretra, a l’interior de la glàndula prostàtica. El teixit en contacte amb el vapor es destrueix de manera que és eliminat pel propi cos solucionant els problemes ocasionats pel creixement de la pròstata en el pacient.

Una altra dels principals avantatges és que s’eviten els fàrmacs que requereixen aquests pacients per llargs períodes de temps i que a més provoquen efectes secundaris, sobretot en l’àmbit sexual.

“Aquesta tècnica ens permet aplicar-la a un rang molt ampli, fins a 80 centímetres cúbics de volum de pròstata, la qual cosa representa poder abastar fins al 80% d’homes que pateixen hiperplàsia benigna de pròstata”, explica López Alcina.

Homes majors de 50 anys

La hiperplàsia benigna de pròstata és un engrandiment de la glàndula prostàtica que afecta aproximadament el 50% de la població masculina entre els 51 i 60 anys d’edat, i fins al 90% dels homes majors de 80 anys.

Aquest engrandiment pot comprimir la uretra reduint o fins i tot bloquejant el flux d’orina des de la bufeta. Es tracta, per tant, d’una patologia crònica amb una gran prevalença.