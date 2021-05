L’Hospital General de València es converteix en centre d’excel·lència en el tractament de l’artritis psoriásica

Connect on Linked in

El servei de Reumatología rep la certificació de qualitat de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA), que reconeix l’excel·lència en l’atenció a les persones amb aquesta patologia



El General atén cada any a uns 400 pacients amb artritis psoriásica i detecta al voltant de 24 nous casos

La Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) ha entregat al servei de Reumatología i Metabolisme Ossi de l’Hospital General de València la certificació de qualitat que reconeix l’excel·lència en l’atenció a les persones amb artritis psoriásica (APs).

Aquesta certificació s’ha materialitzat després de la realització d’una auditoria externa, per part de la SECA, que avalua els 59 estàndards de qualitat per al maneig del pacient amb artritis psoriásica fixats en el ‘Projecte Quàntum, iniciativa de qualitat per a millorar els resultats en artritis psoriásica’. Es tracta d’un programa desenvolupat per aquesta institució, que compta amb l’aval metodològic de la Societat Espanyola de Reumatología (SER).

Després de rebre la certificació, Javier Calvo, cap del servei de Reumatología, ha destacat que és el resultat “d’un esforç conjunt per oferir el millor estàndard d’atenció als pacients amb artritis psoriásica. És alhora un compromís per a la millora contínua en els nostres processos, de manera que repercutisca en un millor tractament i control dels símptomes i una millor qualitat de vida per als pacients”.

350.000 persones pateixen a Espanya artritis psoriásica, una malaltia amb un alt impacte en les persones que la pateixen: el dolor i incapacitat per a realitzar activitats quotidianes, contribueixen a la deterioració de la qualitat de vida dels pacients.

El servei de Reumatología i Metabolisme Ossi de l’Hospital General atén uns 400 pacients amb aquesta patologia cada any i detecta al voltant de 24 nous casos anualment.

A l’acte de lliurament de la certificació han acudit la directora mèdica assistencial, Concha Cerdà, representants del servei de Reumatología i del servei de Dermatologia, integrants de la SECA i de la biofarmacéutica Abbvie i la pacient i representant de l’associació de pacients ConArtritis, Carmen Fondo.

Col·laboració multidisciplinària

El servei de Reumatología i Metabolisme Ossi compta amb una consulta d’artritis psoriásica compartida amb el servei de Dermatologia.

Segons explica Javier Calvo, “aquesta patologia requereix d’un abordatge multidisciplinari, per la qual cosa és important que el dermatòleg i el reumatòleg tracten a un mateix pacient en el mateix dia per a millorar la seua qualitat assistencial. D’aquesta manera, una vegada que s’ha estabilitzat la seua simptomatologia, se’ls visita de manera alternant en tots dos serveis, la qual cosa evita visites als pacients”.

Aquesta consulta compartida té importants avantatges per al pacient: “ajuda a disminuir el nombre de vistes i s’eviten desplaçaments, de manera que es contribueix al sosteniment del sistema sanitari”, afig Calvo.

Patologia inflamatòria

L’artritis psoriásica (APs) és una patologia inflamatòria inmunomediada (IMID) multiorgànica, de curs crònic i progresivo1, present en el 10-20% de pacients que pateixen psoriasis cutània. Cursa de manera irregular al llarg de la vida, amb èpoques d’inactivitat i altres d’inflamació i dolor, i té una presentació clínica heterogènia, que inclou manifestacions articulars, extraarticulares i comorbilidades que precisen d’un maneig multidisciplinari.

L’objectiu del Projecte Quàntum és millorar l’atenció i qualitat de vida dels pacients amb artritis psoriásica en tota Espanya, a través d’una autoavaluació inicial, plans de millora individualitzats i una posterior auditoria per a, en el seu cas, certificar el nivell de qualitat de les unitats de APs. Els estàndards han sigut dissenyats per un grup de persones expertes per a avaluar la qualitat amb la qual són ateses les persones amb aquesta patologia en l’àmbit nacional.