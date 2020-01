L’Hospital La Fe administra per primera vegada la teràpia amb cèl·lules CAR-T

Connect on Linked in

Hospital La Fe administra per primera vegada la teràpia amb cèl·lules CAR-T



Aquest nou tractament cel·lular i gènic obri noves possibilitats a pacients els tractaments convencionals de les quals no havien funcionat

L’Hospital La Fe de València ha administrat el primer tractament amb cèl·lules CAR-T a una pacient adulta, diagnosticada de limfoma difús de cèl·lules grans B, els tractaments convencionals aplicats de la qual amb anterioritat no havien donat bons resultats.

Tal com ha explicat Guillermo Sanz, cap de Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital La Fe, “la novetat d’aquest tractament de tipus cel·lular i gènic resideix en què s’extrauen cèl·lules pròpies de la pacient (limfòcits-T) que es modifiquen en laboratori, de manera segura, per a després infondre-les de nou en ella. És llavors quan aquest material defensiu del propi pacient, modificat en laboratori, ataca a les cèl·lules tumorals fins a acabar amb elles”.

L’aplicació d’aquest nou tractament és possible gràcies al treball d’un equip multidisciplinari, i de diferents categories professionals, dels serveis d’Hematologia i Hemoteràpia, Farmàcia Hospitalària, Neurologia i Vigilància intensiva de l’Hospital La Fe, a més d’altres transversals.

Aquesta teràpia cel·lular avançada i de gran complexitat ofereix una alternativa amb bons resultats clínics per a pacients amb leucèmia linfoblástica aguda o limfoma difús de cèl·lules grans B en situació de malaltia avançada, en els qui els tractaments hagen fracassat.

Procediment de producció i traçabilitat

Quan va ser seleccionada la pacient, va ser necessari realitzar-li una extracció dels seus limfòcits per al seu processament. Aquesta extracció en la Unitat d’Afèresi del servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fe es va realitzar amb un mes d’antelació.

Una vegada obtingudes les cèl·lules, va ser la companyia farmacèutica qui les va processar i va modificar genèticament en el seu laboratori dels Estats Units i les va tornar a enviar a l’hospital per a la seua infusió en la pacient.

Com ha explicat José Luis Poveda, el cap de Servei de Farmàcia Hospitalària de la Fe, “la mostra del tractament CAR-T es transporta congelada i es conserva en el servei de Farmàcia Hospitalària de la Fe en un tanc amb nitrogen líquid a una temperatura de 180 graus sota zero. Es trasllada fins a l’habitació d’aïllament, on s’infondrà el tractament, en un equip de transport adequat perquè no es veja alterada aquesta temperatura”.

La infusió, practicada pel personal del Banc de Sang de l’Hospital La Fe, especialitzat en aquesta mena d’administracions, es realitza en una habitació d’aïllament seguint totes les mesures de seguretat per a la pacient.

Acreditats des de novembre de 2019

Els hospitals La Fe i Clínic de València són els dos centres sanitaris de la Comunitat Valenciana acreditats per a administrar tractament amb cèl·lules CAR-T als pacients adults que les precisen, sense haver de derivar-los a altres centres espanyols.

Aquests hospitals van ser dos dels huit centres espanyols autoritzats pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social fa uns mesos per a oferir aquest tipus de tractament a pacients adults.

Així, després de l’autorització del Ministeri va ser necessari superar una exhaustiva certificació establida per l’Agència Europea del Medicament (EMA),que exigeix a les companyies farmacèutiques que processen aquestes cèl·lules garantir la qualitat del producte cel·lular i la seguretat dels pacients que la reben. Tant l’Hospital Clínic com l’Hospital La Fe de València van aconseguir aquesta acreditació al novembre de 2019.