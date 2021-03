L’Hospital La Fe detecta risc d’efectes psicològics en dones embarassades subjectes a confinament

Print This Post

Els principals efectes en les dones estudiades van ser pitjor estat general de salut, més tristesa i més nerviosisme

El projecte GESTACOVID ha sigut publicat en The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine

Professionals del servei d’Obstetrícia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha publicat els resultats d’un estudi sobre els possibles efectes adversos del confinament produït per la pandèmia en dones embarassades i durant el període inicial del puerperi.

Així, després d’entrevistar 754 dones embarassades (301 van respondre en paper i 453 en línia) que van estar en un període de confinament d’almenys un mes, encara que la mitjana va ser de 55 dies, l’equip investigador ha determinat que en un 58,22% dels casos el garbellat va ser positiu.

En aquestes dones es van observar pitjor estat de salut general, més tristesa, nerviosisme, fins i tot major índex de pèrdua de somni i de concentració. El creixement de l’aparició de símptomes d’aquests desordres psicològics es deu a la ruptura de la rutina, estrictes mesures d’aïllament, la incertesa sobre la situació econòmic-social després de l’endèmia i la falta de suport i informació que senten les dones durant el seu embaràs.

El projecte GESTACOVID, elaborat pel servei d’Obstetrícia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe , juntament amb professionals del Centre d’Investigació i Innovació en Bioingeniería de la Universitat Politècnica de València (UPV) i del departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de València, ha sigut publicat recentment en The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Es tracta del primer estudi en gestants valencianes i només un altre centre de Barcelona ha publicat un similar sobre efectes psicològics en gestants espanyoles.

Les conclusions de l’estudi es basen en les respostes donades per les 754 dones a 28 preguntes, les 16 primeres expressades per a obtindre informació contextual i les següents corresponents per a avaluar l’impacte psicològic del confinament amb el qüestionari general de salut (GHQ-12).

“El confinament comporta canvis en les rutines de la gent. La inadaptació a aquests canvis pot generar emocions negatives com a tensió, por, depressió o ansietat. A més, les dones durant l’embaràs ja experimenten canvis físics, psíquics i emocionals que els fan susceptibles de patir ansietat o depressió, que poden arribar a empitjorar durant la pandèmia”, ha explicat el doctor Alfredo Perales, director de l’Àrea Clínica de la Dona de l’Hospital La Fe.

Tant les embarassades com les puèrperes han de considerar-se un grup de risc davant el possible desenvolupament de trastorns de salut mental durant circumstàncies d’interrupció. L’ús d’una eina de garbellat de salut mental podria ajudar a identificar un grup de pacients amb major risc i a realitzar un seguiment acurat per a permetre un maneig adequat, han assenyalat el doctor Rogelio Monfort i la Doctora María de Dalt, obstetres de l’Hospital La Fe i coautors de l’estudi.

A més, els qüestionaris també van revelar dades interessants sobre la pèrdua de concentració, pèrdua de somni, estar sota tensió, gaudir activitats i emocions depressives, factors relacionats habitualment amb els períodes d’embaràs i puerperi, però que han pogut veure’s afectats també per la pandèmia.