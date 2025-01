L’Hospital La Fe impulsa un projecte per a detectar malalties rares en nounats

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe està a l’avantguarda en la detecció precoç de patologies genètiques gràcies a la seua participació en el projecte pilot ‘Cringens’, que permetrà identificar més de 300 malalties rares en nounats

Aquest innovador projecte està posicionant a l’hospital com a referent europeu en la prevenció de malalties genètiques.

José Luis Poveda, gerent de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental València Sud, ha destacat la importància de projectes com aquest per als pacients i les seues famílies i afirma que hi ha més de 7.000 malalties rares documentades, i gràcies a recerques com aquesta, es poden desenvolupar tractaments per a afeccions que fins ara no tenien cap opció terapèutica.

El projecte involucra a 71 professionals de diverses especialitats, incloent neonatòlegs, genetistes, pediatres i personal d’infermeria, que treballaran conjuntament en els nou hospitals participants.

A més, l’estudi busca avaluar la viabilitat d’incorporar aquest avanç en el Sistema Nacional de Salut, per tal d’ampliar les opcions de cribratge neonatal i garantir una detecció més exhaustiva de malalties rares.