L’Hospital La Fe incorpora un nou sistema de robotització intel·ligent en el Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Es tracta d’un nou sistema de robotització intel·ligent per a la manipulació de 3.000 mostres diàries

Gestiona més de 9 milions de proves cada any procedents d’Hospitalització, Urgències, Consultes Externes i Atenció Primària

L’Àrea Clínica d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha renovat l’equipament dels laboratoris amb l’adquisició d’una nova cadena d’automatització de Bioquímica i Inmunoquímica.

Es tracta d’un avantguardista sistema de robotització intel·ligent que permet gestionar 3.000 mostres diàries amb major qualitat, rapidesa i seguretat tant per al pacient com per al personal sanitari.

La doctora Begoña Laiz, cap de servei del laboratori d’Anàlisis Clíniques, ha remarcat que “aquest nou laboratori, dotat de la més avançada tecnologia i robotització, permetrà una millora del servei que prestem al pacient, la incorporació de noves eines diagnòstiques i una optimització de la resposta del laboratori”.

Pel volum de mostres que es manegen, així com la complexitat d’aquestes, s’ha apostat per una *robotización en cadena en les grans Àrees Funcionals del Laboratori: Bioquímica, Hematologia, i Hemostàsia.

S’ha fet un pas avant incorporant en la nova cadena d’automatització de Bioquímica i *Inmunoquímica un avantguardista sistema de robotització intel·ligent.

Aquesta cadena ha permés salvar barreres arquitectòniques en el Laboratori amb una adaptació als espais disponibles. Cada tub es desplaça muntat en un cotxe independent i intel·ligent, la cadena disposa de 357 cotxes que es mouen a través d’un GPS per a assegurar que es realitza el recorregut més eficient, sense embossos, i abastant el procés analític complet.

Una de les principals novetats de la nova cadena robotitzada és que integra el Laboratori d’Urgències abans no connectat, per la qual cosa es redueix el temps necessari per a realitzar les anàlisis urgents gràcies a la gestió integral de les etapes pre i post analítiques.

A més, el nou sistema de robotització incorpora un sistema d’intel·ligència artificial per a poder facilitar anàlisi BIG DATA i machine learning a temps real i de manera automatitzada, combinant diferents fonts de dades del pacient. Això pot ajudar tant a la presa de decisions, com a un diagnòstic primerenc.

L’Hospital La Fe ha adjudicat aquest servei a través d’un concurs públic amb un pressupost de 8 milions d’euros per a un període de quatre anys.

El laboratori de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, és un dels més importants pilars de suport a l’activitat assistencial de l’Hospital i Àrees del Salut del Departament a les quals atén, com proven els més de 9 milions de proves analítiques que es realitzen a l’any.

Rep les mostres procedents d’Hospitalització, Consultes externes, Servei d’Urgències, Centres d’Atenció Primària, i de laboratoris d’altres departaments de salut, com l’Arnau-Llíria, Clínic-Malva-rosa o Gandia, perseguint optimitzar temps de resposta i màxima eficiència.

L’Hospital La Fe atén el dia més de 3.000 pacients en consultes externes, 1.000 en hospitalització, més de 700 en Urgències, al mateix temps que potencia l’activitat ambulatòria i les alternatives a l’hospitalització, com la cirurgia sense ingrés, l’hospital de dia, així com, l’hospitalització a domicili i la telemedicina.