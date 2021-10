L’Hospital La Fe obté la màxima acreditació europea com a centre especialitzat d’atenció al ictus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El servei de Neurologia de la Fe atén anualment més de 700 codis ictus



Una atenció precoç multiplica les probabilitats d’èxit i redueix les seqüeles provocades per la malaltia

L’Hospital La Fe ha sigut reconegut per part la European Stroke Organisation (ESO) com a centre especialitzat d’atenció al ictus. D’aquesta manera, La Fe es converteix en el primer hospital de la Comunitat Valenciana a tindre aquesta acreditació europea que suposa un reconeixement a l’organització multidisciplinària desenvolupada des d’Unitat de Ictus del servei de Neurologia de l’hospital.

Aquesta acreditació s’obté després de passar una avaluació d’auditors externs experts en la matèria en les quals es tenen en compte aspectes com l’assistència basada en procediments, protocols i instruccions consensuats. L’objectiu és reduir la variabilitat en els processos clínics i promoure la cultura d’excel·lència i seguretat per als pacients.

La Fe consciencia sobre la importància de la prevenció del Ictus

El servei de Neurologia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, amb la col·laboració de l’Associació d’Afectats de Ictus de la Comunitat Valenciana, ha organitzat durant el dia de hui, una taula informativa en la qual ha oferit informació sobre la malaltia i la seua prevenció.

A més, personal de Medicina i Infermeria del servei de Neurologia, ha oferit a pacients i acompanyants la possibilitat de realitzar-se proves de mesurament de la tensió o de la glucèmia.

El ictus és un dels principals problemes de salut en la nostra societat, ja que anualment es diagnostiquen una mitjana de 6.000 nous casos en la Comunitat Valenciana. Així mateix, és la primera causa de discapacitat dels adults en el nostre entorn.

El servei de Neurologia de l’Hospital La Fe atén anualment 700 codis ictus. En la seua majoria es tracta de pacients amb factors de risc cardiovascular. “Aconseguir que el pacient siga diagnosticat, atés i tractat en els primers moments és fonamental per a la seua evolució”, comenta el doctor José Tembl, cap de secció de Neurologia de la Fe. “Per a això és crucial que davant l’aparició brusca dels símptomes d’alarma s’alerte immediatament als serveis mèdics d’emergència que activaran la cadena d’atenció que suposa el Codi Ictus”.

D’ací la importància que es realitzen jornades com la desenvolupada aquest matí a l’Hospital La Fe, l’objectiu de la qual és contribuir a millorar el coneixement sobre les malalties cerebrovasculars, els factors de risc o els símptomes d’alarma de ictus.

En aquest mateix sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública compta amb una xarxa d’atenció urgent al ictus. Una xarxa assistencial que permet dirigir el “Codi Íctus” al centre més adequat per a la seua atenció. Gràcies a aquests equips, davant un “Codi Ictus” en hospitals d’àrea sense unitats de Ictus, s’estableix una videoconferència entre els professionals implicats, es realitzen les proves diagnòstiques, avaluació per part de l’especialista de neurologia i presa de decisió mèdica, per a tractar i derivar al pacient a l’hospital de referència o bé tractar i ingressar a l’hospital d’àrea, en funció del diagnòstic.