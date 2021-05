L’Hospital La Fe realitza prop de mil intervencions de Cirurgia Plàstica i Cremats cada any

Print This Post

El servei col·labora en operacions multidisciplinàries amb altres serveis de l’hospital

L’equip de microcirurgia tracta tumors que abans no podien intervindre’s per les complexes seqüeles d’intervenció

El servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe intervé cada any a prop de mil pacients que presenten ferides, deformitats, cremades o seqüeles físiques a conseqüència d’accidents, malformacions o tumors.

De fet, moltes d’aquestes intervencions es realitzen en col·laboració amb professionals d’altres serveis de l’hospital, com a Traumatologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia General, Ginecologia, Oftalmologia o Cirurgia Maxil·lofacial, amb l’objectiu de resoldre conjuntament problemes complexos en l’extirpació de tumors.

Tal com assenyala el doctor Alberto Pérez García, facultatiu especialista d’aquest servei, “els avanços en la cirurgia permeten actualment ajudar a pacients que anys arrere haurien sigut inoperables o poder extirpar tumors que amb anterioritat no es podien operar per deixar seqüeles incompatibles amb la vida”. Dins d’aquesta activitat cal destacar la cirurgia reparadora que es realitza emprant tècniques de microcirurgia, que permet reconstruir la part del cos danyada durant la intervenció trasplantant pell, múscul o os des d’una altra part del cos.

En el servei realitzen prop de 100 intervencions anuals d’aquest tipus, gràcies a les quals és possible corregir greus deformitats en el rostre, conservar extremitats que d’una altra forma caldria amputar o reconstruir mames en pacients que han patit càncer.

Referència nacional des de 2008

La Unitat de Cremats del servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de la Fe és Unitat de Referència Nacional (CSUR) des de 2008. De fet, va ser la primera unitat d’aquest hospital a ser reconeguda com a tal pel Sistema Nacional de Salut.

A més, La Fe és l’únic centre de la Comunitat Valenciana que compta amb personal de guàrdia presencial de Cirurgia Plàstica tots els dies de l’any, a més de comptar amb una secció de Cirurgia Plàstica Infantil.