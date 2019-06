L’Hospital Universitari de la Ribera aborda el paper de l’Atenció Primària en el pacient oncològic

Print This Post

I Jornada d’Actualització en Oncologia per Atenció Primària



S’estima que actualment hi ha uns 81.000 pacients oncològics prevalents a la Comunitat Valenciana, dels quals més de 28.000 han estat diagnosticats el 2018

Més de 70 professionals aborden hui a l’Hospital de la Ribera el paper de l’Atenció Primària en el seguiment del pacient oncològic, en la I Jornada d’Actualització en Oncologia per Atenció Primària que ha organitzat el centre alzireny.



L’objectiu d’esta Jornada, que ha estat inaugurada per la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster; el director mèdic d’Atenció Primària, Dr. José Manuel Soler, i el cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital d’Alzira, Dr. José Miguel Cuevas, és el de formar els assistents en tots els aspectes que implica l’atenció i tractament del pacient oncològic i crear xarxes d’informació i suport mutu entre les professionals dels centres de salut i els especialistes hospitalaris.



Segons ha destacat la Dra. Fuster, “l’organització d’este tipus de jornades és necessària si volem crear sinergies entre nivells assistencials que ens permeten optimitzar l’atenció que prestem al pacient oncològic, més tenit en compte que la major esperança de vida en la población i les altes taxes de supervivencia que s’estan assolint faran que este tipus de pacient siga subsidiari de nombroses cures de salut en el futur”.



En este sentit, el Dr. Cuevas ha afirmat que “pot estimar-se que, en l’actualitat, hi ha a la Comunitat Valenciana uns 81.000 pacients oncològics prevalents (és a dir, que han estat diagnosticats d’un tumor i que poden o no patir la malaltia en l’actualitat però que necessiten seguiment), als quals cal atendre i, segons els casos, assistir-los en els símptomes derivats del tumor i de la toxicitat dels tractaments, oferir-los assistència pal·liativa en l’etapa final de la malaltia o solucinar-los els problemes específics de salut que vagen sorgint per la seua llargar supervivencia”.



“Això només es pot fer amb el concurs necessari dels professionals de l’Atenció Primària que són, a més a més, els que millor coneixen el pacient i les seues circumstàncies familiars i els que més pròxims estan a ell”, ha assenyalat el Dr. Cuevas.



Prevenció i detecció precoç



Junt amb això, la jornada que hui se celebra a l’Hospital de la Ribera també està posant en relleu l’important paper que els profesionals de l’Atenció Primària ocupen en la prevenció dels tumors i en el seu diagnòstic precoç.



Així, segons ha destacat el Dr. Cuevas, “els principals factors de risc que poden prevenir-se a l’hora de patir un càncer són el tabaquisme, l’alcohol, el sobrepès i l’obesitat; controlant estos quatre factors es pot estimar que els més de 28.000 nous casos de càncer que s’han detectat a la Comunitat Valenciana en l’últim any, haguessen quedat en uns 12.000”.



“Esta prevenció primària junt amb la prevenció secundària que suposa el cribatge en determinats tipus de tumors, especialment els de mama, cèrvix i colorectal, será vital per aturar la progressió a l’alça de nous casos de càncer que es detecten a l’any en tot el món”, ha conclòs el Dr. Cuevas.