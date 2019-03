L’Hospital Universitari de la Ribera celebra la seua Jornada de Portes Obertes per a Residents

Print This Post

En 2018 els residents de la Ribera han mostrat un grau de satisfacció del 97% amb el programa de formació especialitzada del Departament de Salut

L’Hospital Universitari de la Ribera ha celebrat aquest matí la seua VI Jornada de Portes Obertes per a Residents a la qual han assistit més de 50 futurs especialistes en Medicina, Farmàcia i Infermeria. L’objectiu d’aquest acte ha sigut informar-los, de primera mà, sobre l’oferta formativa del centre hospitalari i de tot el Departament de Salut.

Així, els acabats de llicenciar, que a partir del 22 d’abril triaran el centre per a desenvolupar la seua formació sanitària especialitzada, han conegut els diferents programes docents de les 15 especialitats que enguany ofereix l’Hospital d’Alzira i els seus centres de salut: Anestesiologia i Reanimació, Farmàcia Hospitalària, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Microbiologia i Parasitologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiodiagnòstic, Medicina Familiar i Comunitària, Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona), i Infermeria de Salut Mental.

Els tutors i altres residents han sigut els encarregats de mostrar-los als futurs especialistes el funcionament de cada servei i solucionar-los els dubtes, per a orientar-los en l’elecció tant de l’especialitat com del centre on duran a terme la seua formació sanitària especialitzada.

El Departament de Salut de la Ribera porta 15 anys oferint aquest tipus de formació als metges, infermers i farmacèutics interns residents. Durant tot aquest temps 285 residents han triat els centres sanitaris del Departament de Salut per a dur a terme la seua formació.

Cal destacar que, durant l’any 2018, els residents de la Ribera han mostrat un grau de satisfacció del 97% amb el programa de formació especialitzada del Departament de Salut, basat en un nombre adequat de residents, la qual cosa permet prestar una atenció individualitzada en la formació dels futurs especialistes i garantir un sòlid pla de formació en els aspectes assistencials, docents i d’investigació.