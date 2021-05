L’Hospital Universitari de la Ribera informatitza i modernitza la seua Central d’Esterilització

Print This Post

Este Servei s’encarrega de llavar, desinfectar i esterilitzar tot l’instrumental quirúrgic i material sanitari que no és d’un sol ús que s’utilitza en el centre hospitalari

La renovació i millora del Servei, que suposa una inversió de 500.000 euros, permetrà guanyar en qualitat i seguretat per al pacient

L’Hospital d’Alzira compta amb 400 caixes d’instrumental quirúrgic

L’Hospital Universitari de la Ribera ha informatitzat i modernitzat la seua Central d’Esterilització, el servei encarregat de llavar, desinfectar i esterilitzar tot l’instrumental quirúrgic i material sanitari que no és d’un sol ús que s’utilitza en el centre hospitalari. Esta millora suposarà una inversió de 500.000 euros.

D’esta manera, la Central d’Esterilització ha implantat un sistema informàtic de gestió i control, que permetrà recollir i emmagatzemar informació sobre l’activitat del Servei en cadascuna de les fases del procés d’esterilització del material.

Així, el sistema imprimeix etiquetes de codi de barres per a identificar els productes esterilitzats, de manera única i inequívoca, i facilitar la recuperació, mitjançant un lector, de la informació prèviament emmagatzemada sobre ells, garantint així la traçabilitat de cadascun dels articles que s’esterilitzen.

La identificació es realitza abans de dur a terme l’esterilització, per la qual cosa s’evita manipular el material ja estèril, quedant correctament identificat en tot moment.

Segons ha destacat el supervisor d’Esterilització de l’Hospital d’Alzira, Luis Moreno, “en recuperar la informació, es pot valorar si la desinfecció s’ha realitzat de manera correcta i conéixer a quants cicles d’esterilització s’ha sotmés l’instrumental i fins i tot evitar errors abans d’una intervenció quirúrgica, cosa que permet guanyar en qualitat durant el procés”.

L’Hospital de la Ribera compta amb 400 caixes pròpies d’instrumental quirúrgic, “que ampliem quan rebem material en depòsit d’altres centres hospitalaris i que hem de retornar desinfectat, per la qual cosa la informatització del procés ens permetrà, a més, guanyar en agilitat i fluïdesa en la comunicació amb altres hospitals”, ha assenyalat Moreno.

Segons el supervisor d’Esterilització, “estem especialment il·lusionats amb este sistema de traçabilitat que, fins ara es feia manualment, ja que suposarà una millora indubtable en la qualitat assistencial i en la seguretat dels pacients que són sotmesos a qualsevol procediment, des d’una consulta a una intervenció quirúrgica, evitant possibles efectes adversos o algun tipus d’infecció nosocomial, és a dir, d’origen hospitalari”.

Cal destacar, en este sentit, que després del seu ús en quiròfans, la identificació del material s’incorpora a la història clínica del pacient.

Nou equipament

Junt amb la informatització de la traçabilitat del material esterilitzat, l’Hospital de la Ribera ha renovat tres nous equips d’autoclau (equip de pressió metàl·lic de parets gruixudes amb un tancament hermètic que permet treballar a alta pressió i temperatura per a realitzar una esterilització amb vapor d’aigua), que substitueixen els que tenia des de la seua obertura, fa 22 anys i que s’havien quedat obsolets, així com una nova llavadora per a la rentada automàtica de contenidors.

Segons Luis Moreno, “es tracta d’equips més moderns i que, per tant, consumeixen menys aigua i electricitat, cosa que ens permetrà millorar l’eficiència energètica del Servei”.

Dos dels nous equips instal·lats compten, a més, amb una major capacitat, la qual cosa permetrà assumir l’augment del volum de treball que ha suposat l’obertura de noves zones i serveis a l’Hospital d’Alzira des de l’any 2018, com l’entrada en funcionament d’un nou quiròfan, l’ampliació de les Urgències o la posada en marxa de la Unitat de preingressos.

Per a la instal·lació dels nous equips s’han dut a terme obres de condicionament de la Central d’Esterilització “que milloraran el tancament estanc entre zones, de manera que no hi haja comunicació entre elles i es puga minimitzar al màxim el risc de contaminació del material quirúrgic una vegada esterilitzat”, ha conclòs Moreno.