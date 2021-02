L’Hospital Universitari de la Ribera modernitza i amplia la seua Àrea d’Endoscòpies Digestives

Print This Post

L’Hospital d’Alzira ha invertit un total de 78.000 euros en l’adquisició de nous equips i en l’ampliació del Servei

La reforma de l’àrea d’endoscòpies permetrà augmentar en un 30% l’activitat anual d’estes proves

Per primera vegada en 22 anys, l’Hospital de la Ribera podrà realitzar manometries i pH-metries, proves que fins ara derivava a València

L’Hospital Universitari de la Ribera ha modernitzat i ampliat la seua Àrea d’Endoscòpies Digestives, amb la finalitat d’oferir una millor assistència i servei als pacients amb patologies en el tub digestiu.

D’esta manera, el centre alzireny ha realitzat una inversió de 78.000 euros, dels quals 65.000 euros s’han destinat a l’adquisició de nous equips diagnòstics i 13.000 euros en l’ampliació de la zona, que ha passat a disposar d’una tercera sala de proves de 50 m².

Segons ha destacat la cap del Servei Digestiu de l’Hospital d’Alzira, la Dra. Gemma Pacheco, “l’ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies permetrà augmentar en un 30% la nostra activitat anual, així com millorar, més si cap, la nostra llista d’espera, que actualment és una de les més baixes de la Comunitat Valenciana”. Així, es preveu que esta millora permeta atendre 2.500 pacients més a l’any.

La Dra. Pacheco ha destacat l’adquisició, per a esta nova sala, “del nou equip per a endoscòpies, un dels sistemes més avançat i precís del mercat, que millora la qualitat de les imatges gràcies a la seua alta resolució i acurta els temps d’estudi, la qual cosa augmenta la seguretat del pacient”.

Detecció de lesions menors de 5 mil·límetres

Este avançat equip permet incrementar la visibilitat del teixit sospitós, gràcies a la seua definició que millora el color, l’estructura i la lluentor de la imatge endoscòpica.

En paraules de la Dra. Pacheco, “esta incorporació beneficiarà tant a pacients com a professionals, ja que ens ajuda en la localització i diagnòstic de lesions que, a priori, podrien passar desapercebudes en ser menors de 5 mil·límetres”.

A més, esta tecnologia ajuda al professional sanitari en la presa de decisions a l’hora de realitzar tècniques de resecció endoscòpica i en el tractament d’altres lesions.

Junt amb això, l’equip disposa d’un sistema cromàtic que permet canviar la imatge endoscòpica combinant fins a 4 colors de llum LED diferents, aspecte molt important en l’exploració de teixits i superfícies mucoses, ja que ressalta, per exemple, focus d’hemorràgia en el tub digestiu del pacient.

Ampliació de proves diagnòstiques

A més d’esta tecnologia, el centre alzireny també ha incorporat un nou equip de manometria i pH-metria, que permet estudiar els trastorns de la motilitat digestiva (moviment dels òrgans responsables de desplaçar el contingut de la boca cap a l’anus) i els nivells d’acidesa de l’esòfag en pacients amb reflux.

Cal destacar que, des de la seua posada en funcionament, fa 22 anys, l’Hospital d’Alzira no ha disposat mai de l’equip necessari per a realitzar esta prova, la qual cosa obligava el centre a derivar estos casos a València per a dur-la a terme, “per la qual cosa, amb esta nova adquisició, estimem que prop de 100 pacients a l’any guanyen en agilitat i comoditat”, apunta la Dra. Pacheco.

D’esta manera, l’Hospital Universitari de la Ribera amplia la seua cartera de proves diagnòstiques, dins de la política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de dotar al Departament de Salut de la Ribera, de nous recursos i de la més avançada tecnologia per a oferir una atenció sanitària adequada a les necessitats dels pacients