L’Hospital Universitari de la Ribera ofereix 32 places per a la formació de nous residents

Connect on Linked in

L’Hospital d’Alzira és el primer centre de la Comunitat Valenciana acreditat per a la formació especialitzada en Geriatria (tant en Medicina com en Infermeria)

El centre alcireny ha estat acreditat per a impartir formació en quatre noves especialitats: Psicologia Clínica, Neurofisiologia Clínica, Geriatria i Infermeria de Medicina Familiar i Comunitària

Segons l’última enquesta de satisfacció, 9 de cada 10 residents de l’Hospital de la Ribera tornaria a triar este centre per a la seua formació

L’Hospital Universitari de la Ribera ofereix, per a la convocatòria de 2020, un total de 32 places de formació especialitzada per als nous residents en Medicina, Farmàcia, Psicologia i Infermeria.



El procés per a triar especialitat i centre per part dels residents que van aprovar l’examen d’accés a la Formació Sanitària Especialitzada del darrer mes de gener, va quedar paralitzat per la crisi del coronavirus, si bé el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat recentment la represa del procediment.



Així, l’Hospital d’Alzira ofereix als futurs especialistes places formatives en 20 especialitats diferents: Anestesiologia i Reanimació (2 places), Bioquímica Clínica (1), Farmàcia Hospitalària (1), Medicina Interna (2), Medicina Intensiva (2), Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (1), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (2), Geriatria (1), Neurofisiologia Clínica (1), Obstetrícia i Ginecologia (1), Oftalmologia (1), Pediatria (2), Psiquiatria (1), Radiodiagnòstic (2), Medicina Familiar i Comunitària (4), Psicologia Clínica (1), Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona) (3), Infermeria de Medicina Familiar i Comunitària (2), Infermeria de Salut Mental (1) i Infermeria de Geriatria (1).



Cal destacar que el centre alcireny és el primer hospital de la Comunitat Valenciana que ha estat acreditat pel Ministeri de Sanitat per a la formació especialitzada en Geriatria, especialitat que ofereix per primera vegada enguany, tant en Medicina com en Infermeria. Junt amb això, la Ribera incorpora per primera vegada altres tres noves especialitats a la seua oferta docent: Psicologia Clínica, Neurofisiologia Clínica i Infermeria de Medicina Familiar i Comunitària.



Igualment, en la convocatòria d’enguany el Departament de Salut de la Ribera ha ampliat en una plaça les especialitats d’Anestèsia, Medicina Interna i Medicina Intensiva.



Una satisfacció global de 8,3



Segons l’última enquesta de satisfacció, en la qual ha participat mig centenar d’estudiants, 9 de cada 10 residents de l’Hospital Universitari de la Ribera tornarien a triar el centre d’Alzira per a realitzar la seua formació.



Els resultats d’este sondeig reflecteixen que els futurs especialistes mostren un grau de satisfacció global amb la formació sanitària rebuda de 8,3 sobre 10, valorant especialment aspectes com el suport i la implicació del tutor, el pla formatiu per especialitat, l’assistència a congressos o jornades, i la supervisió en les guàrdies.



En este sentit, el Departament de Salut de la Ribera compta amb un sòlid programa docent que combina teoria i pràctica, que, a més, promou entre els residents el desenvolupament de línies pròpies d’investigació i la formació en els diferents protocols de seguretat del pacient.



Des de la seua acreditació com a centre docent, un total de 308 residents han triat l’Hospital Universitari de la Ribera i els centres de salut de la comarca per a completar la seua formació especialitzada, dels quals 224 han finalitzat ja la seua residència.