L’Hospital Universitari de la Ribera posa en funcionament una nova ressonància magnética

Ha suposat una inversió de més d’un milió d’euros i representa un salt qualitatiu en la dotació tecnològica del Servei de Radiologia

Imatges més definides, estudis més ràpids i major confortabilitat per al pacient són els principals avantatges del nou equip

L’Hospital Universitari de la Ribera ha posat en funcionament una nova ressonància magnètica. Es tracta d’un equip d’alta gamma en el qual el centre hospitalari ha invertit més d’un milió d’euros, i que suposa la incorporació a la comarca de l’última tecnologia en equips d’1.5 tesles del mercat. Segons ha destacat la cap del Servei de Radiologia de l’Hospital d’Alzira, Dra. Eva Llopis, “aquesta ressonància, que substitueix a una de les dues amb les quals ja comptava l’Hospital d’Alzira i que estava obsoleta, suposa un salt qualitatiu en la dotació tecnològica del centre, amb importants avantatges tant per als pacients com per als professionals”.



Així, aquesta nova ressonància magnètica ofereix una qualitat d’imatge superior, amb claredat i velocitat digital, permetent reduir en un 30% el temps en el qual es realitzen els estudis radiològics. “Això suposarà augmentar la confortabilitat del pacient al mateix temps que, en realitzar estudis més ràpids, s’incrementarà el nombre de proves radiològiques que l’Hospital podrà realitzar”, ha assenyalat la Dra. Llopis



Al costat d’això, el nou equip compta amb llums ambientals (ambient ring) i un túnel (gantry) de 70 cm, molt més ampli que en les ressonàncies convencionals, “que permetrà reduir la sensació de claustrofòbia en el pacient i pal·liar la seua ansietat durant els estudis radiològics”, ha assenyalat la Dra. Llopis



De la mateixa manera, la nova ressonància de l’Hospital Universitari de la Ribera permetrà realitzar estudis angiogràfics sense necessitat d’utilitzar contrast i estudis cardiològics sense que el pacient haja d’aguantar la respiració per a dur-los a terme, “aspecte aquest que limitava molt la capacitat d’aquesta mena d’estudis i que millorarà la capacitat diagnòstica de la prova”, ha afirmat la cap del Servei de Radiologia



Al costat d’això, el nou equip de l’Hospital d’Alzira compta amb seqüències especials per a poder dur a terme estudis radiològics en pacients que tenen instrumentació metàl·lica (pròtesi, claus endomedulars, etc.), “sense que es produïsquen distorsions en la imatge generades pel metall”.



A més, la nova ressonància permet manipular la imatge des de la pròpia capçalera del pacient, sense que el tècnic haja d’eixir fora del recinte on es troba l’equip, així com optimitzar l’obtenció de les imatges mitjançant algorismes d’intel·ligència artificial, minimitzant les distorsions generades pels possibles moviments del pacient durant l’estudi



“Tot això ens obri la porta a la realització de diagnòstics més precisos de tota mena de patologies, així com a la realització d’estudis d’investigació que, fins al moment, no podíem realitzar”, ha conclòs la Dra. Llopis