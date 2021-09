L’hospital Vithas Aguas Vivas remodela les seues urgències per millorar la qualitat assistencial

Connect on Linked in

L’Hospital Vithas Aguas Vivas ha dut a terme la remodelació completa de les instal·lacions d’urgències amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial que presta als seus pacients. Les obres, que s’han executat durant el mes d’agost, han suposat una inversió pròxima als 200.000 euros i han permés aconseguir una racionalització dels espais i una millora de la tecnologia.

Les urgències del hospital han atés en l’últim any a al voltant de 9.000 usuaris, provinents en la seua immensa majoria de les comarques de la Ribera, La Costera i La Safor, àrea d’influència del centre, on és l’únic hospital privat.

Els alcaldes d’Alzira i Carcaixent, Diego Gómez i Paco Salom han visitat les obres de remodelació de les urgències al costat de l’equip directiu del centre i la regidora de Sanitat d’Alzira, Gemma Alós

El director mèdic, Josep Esteve, ha explicat que aquesta remodelació suposa “una ampliació i racionalització dels espais que, en la pràctica, suposa una millora del circuit assistencial”.

Així, a la millora de la sala d’espera i de la zona d’admissió s’uneix la millora dels circuits de medicina general o traumatologia, així com del circuit Covid i els box d’observació supervisats directament per Infermeria.

L’hospital ha renovat també els equips point of care que permeten realitzar anàlisis clíniques les 24 hores del dia i compte, a més, amb un equip de PCR urgents. La reforma ha permés també comptar amb box específics per a pacients en aïllament i per a pacients respiratoris i centralitzar la zona de distribució de la medicació per als pacients d’urgències.