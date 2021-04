Print This Post

Es tracta del primer hospital privat de la Comunitat Valenciana que posarà en marxa una unitat d’aquest tipus

El principal objectiu de la nova unitat és millorar la qualitat humana de l’assistència hospitalària

Doctor Esteve: “El pacient deixa de ser un subjecte passiu de la seua malaltia, convertint-se en el nucli central de l’assistència i participant en la presa de decisions”

L’Hospital Vithas Aigües Vives comptarà amb una Unitat d’Hospitalització a domicili. Una unitat que ha sigut autoritzada per la Conselleria de Sanitat i que convertirà a Vithas Aigües Vivas en el primer hospital privat de la Comunitat Valenciana a posar en marxa una unitat d’aquest tipus, tal com ha explicat la directora gerent, Yolanda Herrero.

El principal objectiu de la Unitat d’Hospitalització a domicili (UHD) és promoure el benestar del pacient, evitar hospitalitzacions innecessàries, disminuir la patologia nosocomial i afavorir la coordinació entre els diferents nivells assistencials, assenyala Herrero.

“La nostra intenció és millorar la qualitat humana de l’assistència hospitalària, duent a terme en l’entorn habitual del pacient les mateixes funcions i activitats que es desenvolupen en el centre hospitalari”, ha destacat el director mèdic de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, el doctor Josep Esteve.

Els pacients potencialment beneficiaris són pacients aguts després de diagnòstic i pla de tractament, pacients crònics aguditzats, procediments tècnics, pacients oncològics, o patologia quirúrgica, entre altres. L’àmbit de cobertura de l’equip de la UHD abasta les comarques de la Ribera, La Safor i La Costera.

Entre els avantatges de la UHD per al pacient es troben la intimitat, comoditat i benestar. “El pacient deixa de ser subjecte passiu de la seua malaltia, convertint-se en el nucli central de l’assistència i participant de la presa de decisions”, assenyala el Dr. Esteve. Per a la família suposa una major participació i informació.



Els professionals de la Unitat d’Hospitalització realitzaran visites a domicili en horari de dilluns a diumenge de manera programada i amb un horari consensuat amb el pacient i els seus familiars entre les 9 i les 21 hores. Fora d’aquest horari, es podrà rebre atenció mèdica urgent a l’Hospital Vithas Aigües Vivas personant-se en el servei d’urgències del centre. També comptarà amb el servei assistència telefònica continuada durant 24 hores diàries per part de l’equip de la Unitat.

El personal mèdic de la Unitat realitzarà una història clínica completa durant una primera visita, en la qual establirà un pla de tractament i cures i programarà les visites successives. En aquesta primera visita, el pacient rebrà un número d’història clínica identificatiu de la UHD amb el qual haurà d’identificar-se quan contacte amb el número d’atenció telefònica.

Tot el material necessari per a l’atenció, inclòs el tractament farmacològic intravenós, serà subministrat des del servei de farmàcia d’Hospital Vithas Aigües Vivas, amb la supervisió del farmacèutic.

Els hospitals Vithas són hospitals segurs

Els 19 hospitals de Vithas són hospitals segurs per a pacients i professionals gràcies a la implantació d’estrictes protocols de seguretat enfront de la covid-19. Entre les mesures implementades destaca l’establiment de dos circuits diferenciats: un per a les persones amb símptomes compatibles amb la covid-19, i un altre per a la resta de pacients.

Addicionalment, subministrem màscares i gel hidroalcohòlic a totes les persones que acudisquen a l’hospital per qualsevol motiu. A més, el Grup està realitzant test massius de detecció del virus en tot el personal, que està dotat de totes les mesures d’autoprotecció necessàries.

Una seguretat que sempre ha estat reforçada gràcies a que tots els hospitals Vithas implementen els estrictes protocols de la Joint Commission International, organisme de referència mundial que acredita la seguretat del pacient i l’excel·lència assistencial.

Per a més informació: https://preparadosparacuidarte.com/

El compromís de Vithas: qualitat assistencial acreditada, servei personal i llarg termini

El compromís estratègic de Vithas és que tota assistència sanitària estiga avalada pels estàndards de l’acreditació de qualitat de major prestigi internacional, la Joint Commission International. Tan sols 15 prestigiosos hospitals a Espanya posseeixen tal acreditació i reconeixement, i tres d’ells formen part de Vithas, a Madrid, Màlaga i Granada. Cada any Vithas atén en més de 5.200.000 ocasions als seus pacients en els seus 19 hospitals i 29 centres mèdics. Els 48 centres es troben distribuïts al llarg de tot el territori nacional i destaquen els hospitals d’Alacant, Almeria, Benalmàdena, Castelló, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Màlaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, València i Vitòria-Gasteiz. Els 29 centres mèdics es troben a Alacant, Elx, El Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Màlaga, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre de la Mar, Torremolinos, Vilagarcía de Arousa, i Vitòria-Gasteiz. Vithas compta addicionalment amb més de 300 punts d’extracció repartits per tota Espanya en la xarxa de laboratoris Vithas Lab. La seua central de compres PlazaSalud24, referent en el sector, dóna servei a 46 hospitals, 46 centres mèdics i 20 clíniques dentals.



Vithas posseeix una participació en el projecte líder hospitalari a Balears, la Xarxa Assistencial Juaneda, la qual compta amb 5 hospitals i una àmplia xarxa de centres mèdics repartits per tota la regió.



L’aposta de Vithas per una assistència sanitària de qualitat acreditada i un servei personalitzat va unida al ferm suport i visió de llarg termini dels accionistes de Vithas: Goodgrower, qui controla un 80% del capital, i CriteriaCaixa, amb el 20% restant.



Amb un model de creixement basat en la diversificació geogràfica i la sostenibilitat, Vithas preveu continuar consolidant la seua presència nacional tant amb l’obertura de nous centres com mitjançant adquisicions i acords estratègics.