L’Hospital Vithas Aigües Vives remodela les seues urgències per a millorar la qualitat assistencial als seus pacients

Ha suposat una inversió pròxima als 200.000 euros i ha permés racionalitzar els espais per a millorar el benestar del pacient

S’han renovat els equips que permeten disposar d’anàlisis sanguínies les 24 hores i l’equip de PCR urgents

L’Hospital Vithas Aigües Vivas ha dut a terme la remodelació completa de les instal·lacions d’urgències amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial que presta als seus pacients. Les obres, que s’han executat durant el mes d’agost, han suposat una inversió pròxima als 200.000 euros i han permés aconseguir una racionalització dels espais i una millora de la tecnologia.

Les urgències de l’Hospital Vithas Aigües Vivas han atés en l’últim any a al voltant de 9.000 usuaris, provinents en la seua immensa majoria de les comarques de la Ribera, La Costera i La Safor, àrea d’influència del centre, on és l’únic hospital privat.

Els alcaldes d’Alzira i Carcaixent, Diego Gómez i Paco Salom han visitat les obres de remodelació de les urgències al costat de l’equip directiu de l’Hospital Vithas Aigües Vivas i la regidora de Sanitat d’Alzira, Gemma Alós

El director mèdic de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, Josep Esteve, ha explicat que aquesta remodelació suposa “una ampliació i racionalització dels espais que, en la pràctica, suposa una millora del circuit assistencial”. Així, a la millora de la sala d’espera i de la zona d’admissió s’uneix la millora dels circuits de medicina general o traumatologia, així com del circuit Covid i els box d’observació supervisats directament per Infermeria. “Hem establit circuits ben diferenciats que ens permetran, no sols millorar l’atenció que prestem, sinó també el benestar del pacient. A més, amb la presència d’un equip únic hospitalista, integrat per facultatius de Medicina Interna del propi centre, el servei d’urgències compta amb un major suport assistencial”.

L’hospital ha renovat també els equips point of care que permeten realitzar anàlisis clíniques les 24 hores del dia i compte, a més, amb un equip de PCR urgents. La reforma ha permés també comptar amb box específics per a pacients en aïllament i per a pacients respiratoris i centralitzar la zona de distribució de la medicació per als pacients d’urgències.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha destacat la importància dels agents de salut “tant públics com privats” especialment en l’època que estem vivint a conseqüència de la pandèmia. A més, el primer edil va voler destacar el paper de l’Hospital Vithas Aigües Vivas “per a connectar la Ribera, La Safor i La Valldigna”.

Per part seua, el primer edil de Carcaixent, Paco Salom, ha agraït la invitació a visitar l’hospital i ha assenyalat que “sempre hem de felicitar-nos perquè hi haja una inversió en sanitat que complemente els serveis generals d’assistència sanitària de la nostra comarca, ja que tota inversió repercuteix en el benestar de la ciutadania”. A més, l’alcalde ha ressaltat la ubicació de l’hospital ja que “posa en el mapa una zona tan especial com és Aigües Vivas”.

Per part seua, la gerent de l’hospital, Yolanda Herrero, ha ressaltat que la reforma de les urgències suposa un pas més en la millora de la qualitat assistencial que l’hospital vol per als seus pacients. En aquest sentit, ha apuntat que “som l’únic hospital privat de la zona i és convenient recordar que, com a tal, atenem les 24 hores del dia els 365 dies de la setmana”.

Herrero ha indicat que “moltes persones acudeixen a les urgències del nostre hospital, per la qual cosa és una porta d’entrada important al nostre centre dels veïns de les nostres comarques”.

Finalment, la gerent de l’hospital ha recordat la importància de pertànyer a un grup com Vithas, segon grup hospitalari en grandària d’Espanya, “la qual cosa ofereix totes les garanties d’atenció, qualitat i seguretat”.