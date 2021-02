L’hostaleria torrentina manté viva la tradició del Rossejat de Sant Blai

Connect on Linked in

Malgrat les circumstàncies sanitàries, nombrosos establiments de la ciutat portaran l’insigne plat a les taules dels torrentinos i torrentinas amb el seu servei de recollida o a domicili

Malgrat les circumstàncies sanitàries, que impedeixen que enguany el dia de Sant Blai es desenvolupe amb normalitat, el sector hostaler de Torrent mantindrà viu l’esperit d’aquesta data tan assenyalada portant el tradicional Rossejat a la taula dels torrentinos i torrentinas, ja que en nombrosos establiments de la ciutat es podrà continuar encarregant aquest insigne plat local per a portar o a domicili. “Desafortunadament no podem viure aquesta festivitat com hem fet sempre, però volem animar a la ciutadania de Torrent al fet que faça costat a l’hostaleria en aquests moments tan complicats, a més d’ajudar a mantindre viva una tradició tan arrelada a la nostra ciutat com és el Rossejat de Sant Blai”, assenyala la regidora de Cultura, Susi Ferrer.

En aquest aspecte, des de l’associació Cassola de Sant Blai s’ha descartat la celebració de l’habitual concurs gastronòmic d’elaboració del Rossejat; no obstant això, el president de l’associació, Diego Gallego, afirma que estan treballant per a donar forma a alguna mena d’activitat quan la situació ho permeta. Així mateix, Gallego també manifesta que estan tractant de “animar a la gent perquè la Cassola de Sant Blai, o Rossejat, siga un plat que ens acompanye durant tot l’any, i no es restringisca exclusivament al dia 3 de febrer”.