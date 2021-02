L’IES Almussafes aconsegueix una màquina de control numèric gràcies a les Beques Dualiza Bankia

El professorat, que portava més d’una dècada intentant adquirir una, impartia els continguts fins ara mitjançant simuladors



Es tracta del model més utilitzat per la indústria de l’entorn, per la qual cosa el centre considera que aporta “un valor afegit essencial”

La secció de Formació Professional de l’IES Almussafes fa un pas de qualitat més gràcies a l’adquisició d’una màquina de control numèric automatitzat industrial. Fins ara, els continguts del mòdul de Control Numèric Automatitzat s’impartien amb un simulador, per la qual cosa el professorat considera que aquesta incorporació aporta un “valor afegit essencial”, sobretot tenint en compte que es tracta d’un dels més emprats per la indústria de la zona. L’aparell, que ha pogut comprar-se gràcies a les Beques Dualiza Bankia, s’utilitzarà per al desenvolupament del projecte titulat ‘Una aproximació des del reciclatge i l’eficiència en el treball’, amb el qual s’elaboren parts de motles amb materials reutilitzats.



El mòdul de Control Numèric Automatitzat de l’IES Almussafes, que fins ara s’impartia mitjançant simuladors CNC, fa un salt qualitatiu gràcies a l’adquisició per part del centre d’una màquina CNC industrial control Fanuc, que complementa a la dotació de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, consistent en el sistema control Fagor. El professorat encarregat d’aquesta matèria, encapçalats per Rafael López i Xavier Aixalà, portava més d’una dècada intentant aconseguir un artefacte d’aquestes característiques i ara ha sigut possible realitzar la inversió gràcies a l’ajuda rebuda per les Beques Dualiza Bankia de 2020.



Encara que l’institut reconeix que es tracta d’una “màquina antiga”, la seua “potència i capacitat de treball la converteixen en un valor afegit essencial per a la formació de l’alumnat, ja que el control Fanuc és un dels més emprats per la indústria de l’entorn de l’IES Almussafes”. El dispositiu s’utilitzarà per a fabricar parts de motles i contribuirà a completar el taller que des de fa dos anys estan creant amb l’ajuda de diferents empreses i la Conselleria.



El projecte està integrat com a part de la filosofia de treball del cicle formatiu de grau superior de Programació de Producció en Fabricació Mecànica orientat cap a la formació de reparadors i mantenidors de matrius i motles d’injecció de plàstics, en col·laboració amb AVIA (Clúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana), i del grau mitjà de Conformat per Emmotllament de Polímers i Metalls orientat cap a la projecció de plàstics, en el qual participa AVEP (Associació Valenciana d’Empresaris de Plàstics).



El programa consisteix en el desenvolupament de noves tècniques per a la creació de motles d’injecció de plàstics i matrius a partir de materials ja utilitzats, per la qual cosa aposta pel medi ambient i la sostenibilitat.



Beques Dualiza Bankia

El suport obtingut per part de la Fundació Bankia per la Formació Dual és una prova de la utilitat i viabilitat del projecte, titulat ‘Una aproximació des del reciclatge i l’eficiència en el treball’. El centre ha rebut per al seu desenvolupament una de les Beques Dualiza Bankia atorgades per la institució, que està valorada en 10.000 euros.



L’IES Almussafes, que ha sigut un dels tres centres valencians a aconseguir aquesta distinció en la present edició, suma la seua segona incursió en aquestes beques en tres anys. A més, la fundació ha col·locat al centre en el seu rànquing de les institucions educatives més innovadores de tota Espanya.