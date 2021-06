L’IES Almussafes gradua a 51 estudiants de Batxillerat

Connect on Linked in

La promoció 2020-2021 registra quatre mencions honorífiques

L’acte multitudinari es va celebrar ahir diumenge, 13 de juny en el Centre Cultural

L’Institut d’Educació Secundària i Batxillerat d’Almussafes contínua acomiadant amb honors a generacions d’estudiants que tanquen el cicle del Batxillerat en les seues instal·lacions. La dissetena promoció de joves que han cursat els seus estudis en el centre durant els últims dos anys, que passarà a la història per tractar-se de la generació que ha hagut d’afrontar la pandèmia de la Covid-19, va celebrar la cerimònia pública de la seua graduació, ahir diumenge, 13 de maig. Un any més, l’IES va triar la sala d’actes del Centre Cultural per a celebrar la gala en la qual els 51 alumnes graduats van rebre els diplomes i orles del curs 2020-2021, amb les seues famílies, amistats i professorat com a espectadors d’excepció. El regidor d’Educació, Pau Bosch, el director del centre, Francesc Bastidas, i la presidenta de l’AMPA, Puri García, van compartir amb la comunitat educativa aquest nou tancament del capítol acadèmic.

Un any més, l’IES Almussafes va brindar un emotiu comiat oficial a la promoció d’estudiants de Batxillerat 2020-2021. Els 27 alumnes que han superat el segon cicle de batxillerat de les especialitats de Científic i Humanístic i els 24 del Social van rebre els corresponents diplomes de graduació i orles del curs de la mà de les autoritats.

Francesc Bastidas oberturà oficialment la cerimònia educativa, que van presentar els alumnes Àlex Alcalà i Joel Aguilar i que va congregar a professorat, pares, mares estudiants en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes, a partir de les 12 hores d’ahir diumenge, 13 de juny.

Pau Bosch també va compartir amb els 51 alumnes que acaben de finalitzar els seus estudis de segon de batxillerat en el centre educatiu la cerimònia pública de la seua graduació. Durant la seua intervenció, va felicitar el grup de graduats i els va animar a afrontar una nova etapa en el món acadèmic. Per part seua, Puri García, els va dedicar unes emotives i enriquidores paraules i va tindre una presència activa durant l’acte públic, igual que els tutors de totes dues especialitats, Alan Greus i Nadia Viciano i de representants de l’alumnat de les diferents classes: Jade Campillos i Josep Chaqués, així com Paula Aja i Mercedes Álvarez.

Enguany, també s’ha destacat als quatre estudiants que han conclòs el cicle de batxillerat amb matrícula d’honor, Alba Clérigues, Josep Chaqués, Elsa López i Mar Rodríguez, mencions honorífiques que culminen l’excel·lent rendiment general de la promoció 2020-2021, que ha demostrat una gran intel·ligència acadèmica i emocional, afrontant i superant dos cursos replets de dificultats i reptes per la pandèmia de la Covid-19.

Un total de 47 alumnes d’aquesta promoció coneixeran els resultats de les proves EBAU aquesta mateixa setmana i es confia que es tornen a complir els millors designis d’anys anteriors, amb un cent per cent d’aprovats, posicionant a l’IES Almussafes en el rànquing dels millors centres de la Comunitat Valenciana per mitjana de Batxillerat i proves d’accés a la Universitat, entre altres indicadors.

Durant l’acte, l’alumnat participant va voler agrair la implicació dels seus professors en la seua formació amb el lliurament de diferents detalls i el professor Miguel Ángel Herrero va ser l’encarregat de clausurar la cerimònia oficial amb el seu tradicional discurs replet de naturalitat i diversió.