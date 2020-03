L’IES Almussafes impartirà formació professional per a l’ocupació

La Direcció General de Formació Professional de la Generalitat Valenciana va comunicar el passat divendres 6 de març la notícia a l’equip directiu



Aquests ensenyaments, limitades fins ara als centres integrats d’FP, permetran donar resposta a les necessitats del sistema productiu de la zona

L’Institut d’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional d’Almussafes acaba de rebre l’autorització per a incorporar al seu catàleg continguts relacionats amb la formació professional per a l’ocupació. Fins ara aquests ensenyaments tan sols s’oferien en els centres integrats d’FP, per la qual cosa des del professorat qualifiquen de “molt bona notícia” la decisió adoptada per la Generalitat Valenciana. L’equip directiu destaca que gràcies a aquesta novetat “es donarà resposta a les necessitats dels treballadors i del sistema productiu de la zona”.



El professorat de l’IES Almussafes ha anunciat que el passat divendres 6 de març van rebre la resolució de la Generalitat Valenciana mitjançant la qual se’ls autoritza a impartir formació professional per a l’ocupació. L’equip humà de l’institut qualifica de “molt bona notícia” aquesta decisió de la Direcció General de Formació Professional, atés que fins ara aquests ensenyaments estaven limitats als centres integrats de formació professional (CIFP) com els de Silla, Catarroja o Alzira. En definitiva, afirmen que suposa “un pas més cap a un centre referent d’aquesta mena d’estudis”.



L’IES serà un dels pocs ordinaris d’ESO i Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana que oferiran aquest tipus de continguts fora de l’àmbit exclusiu de la Conselleria d’Educació, obtenint a més autonomia per a emprendre cursos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) o continguts específics per al teixit empresarial de la comarca. Així, “es donarà resposta a les necessitats dels treballadors i del sistema productiu de la zona, oferint una oferta integrada”, asseguren.



Per al regidor d’Educació, Pau Bosch, es tracta d’”una excel·lent notícia que confirma l’aposta i confiança de l’administració autonòmica en l’IES d’Almussafes, que a poc a poc va obtenint el reconeixement i conquistant l’espai que mereix en l’àmbit de la formació professional”.



En un comunicat, l’equip directiu destaca que des de fa alguns anys l’IES Almussafes ha intentat “respondre a les demandes socials i econòmiques a través de diverses modalitats formatives, afavorint la formació al llarg de tota la vida, acomodant-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals, incloent ensenyaments propis de la formació professional del sistema educatiu, les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors, així com les orientades a la formació contínua en les empreses, que permeten l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals”.



Recentment també es va aconseguir l’autorització per a incloure en el catàleg de cursos de l’IES local l’oferta parcial de Robòtica i Control Numèric dins del seu Pla Enriquit de Formació Professional i la implantació del model de l’Associació Valenciana de la Indústria de l’Automoció (AVIA) que es fonamenta en la col·laboració públic-privada. Aquesta oferta parcial és pionera en tota Espanya en el desenvolupament d’un cicle superior de programació en la fabricació mecànica totalment dual i està obtenint “molt bons resultats”. De fet, la iniciativa s’està replicant en altres comarques, com les que es dediquen a la indústria del joguet i a altres sectors com el plàstic, en aquest cas amb la col·laboració de l’Associació Valenciana d’Empresaris de Plàstics (AVEP).