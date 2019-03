L’IES Almussafes inaugura ‘Paisatges’, la seua nova exposició

Connect on Linked in

En la mostra participa l’alumnat de Dibuix Artístic de 1r i 2n de Batxillerat, el qual ha treballat en aquestes creacions durant els últims mesos

La iniciativa, coordinada per la professora Isabel Mut Tornel, estarà disponible fins al diumenge 7 d’abril a la sala d’exposicions del Centre Cultural

Des d’ahir, dilluns 25 de març, i fins al pròxim diumenge 7 d’abril, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull l’exposició ‘Paisatges’, desenvolupada per l’alumnat de Dibuix Artístic de 1r i 2n de Batxillerat de l’IES del municipi. En les creacions exhibides, que utilitzen tècniques tan dispars com l’aquarel·la, els retoladors o la tinta, es mostren espais com el mercat de la població, la zona enjardinada del centre educatiu o escenes imaginàries. La inauguració es va dur a terme ahir, dilluns 25 de març, en un acte en el qual van participar part de l’equip d’artistes i del professorat responsable de la iniciativa.

Ahir, dilluns 25 de març, a les 19 hores, es va inaugurar l’exposició ‘Paisatge’ en el Centre Cultural d’Almussafes. La mostra, organitzada per l’IES de la localitat, recull les creacions realitzades en els últims mesos per l’alumnat de l’assignatura de Dibuix Tècnic de 1r i 2n de Batxillerat.

En els seus treballs, que estaran exposats a la sala d’exposicions d’aquesta infraestructura fins al pròxim diumenge 7 d’abril, han utilitzat diverses tècniques, com l’aquarel·la, la tinta, els retoladors i les tèmperes, i entre els elements exhibits també es troben algunes escultures i instal·lacions.

Com el seu propi nom indica, en ‘Paisatges’ el fil conductor són els entorns, tant reals com imaginaris. D’aquesta forma, entre les pintures apareixen representats espais públics de la població, com el mercat, amb els seus carrers, balcons, cotxes i venedors, o la zona verda que envolta el propi centre educatiu. Així mateix, també s’han recreat paisatges ficticis.

“El color i el dibuix irrompen d’una manera personal i provoquen sensacions, que al final és l’objectiu de l’art en si”, assegura la professora Isabel Mut Tornel, promotora del projecte, qui explica que aquesta exposició ha suposat “una oportunitat per a crear i veure el que els envolta des de múltiples perspectives”. En la seua opinió, “aquestes experiències serviran, tant per als quals s’encaminen al món artístic, com perquè en qualsevol àmbit de vida professional posen en ús la creativitat i la invenció, satisfent el seu bagatge, tant personal com en el treball i estudis que trien”.