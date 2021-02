L’IES Almussafes incorpora a Ecoembes com a aliat en el seu projecte de motles i matrius

L’organització ha cedit els contenidors en els quals es recullen les llandes de refresc que s’utilitzen per a l’elaboració de les peces



El programa, amb el qual es promou el reciclatge de residus entre l’alumnat, està finançat per les Beques Dualiza Bankia

ECOEMBES ha cedit a l’IES Almussafes els contenidors grocs en els quals s’està realitzant la recollida dels envasos de refrescos que s’utilitzen per a la creació de motles i matrius en el projecte ‘Una aproximació des del reciclatge i l’eficiència en el treball’, desenvolupat per l’alumnat de Formació Professional del centre. Els recipients s’han situat en la cafeteria de la infraestructura educativa i en el bar restaurant ‘La Factoría’, situat just al davant. La iniciativa, amb la qual es busca explorar noves línies de negoci més respectuoses amb el medi ambient i millorar l’ocupabilitat de l’estudiantat, ha rebut una beca de la Fundació Bankia per la Formació Dual valorada en 10.000 euros.



El projecte d’investigació ‘Una aproximació des del reciclatge i l’eficiència en el treball’, desenvolupat aquest curs 2020-2021 per l’alumnat de cicles formatius de l’IES Almussafes, acaba de sumar una nova col·laboració. ECOEMBES, organització mediambiental sense ànim de lucre dedicada a la gestió del reciclatge, s’incorpora a la iniciativa a través de la cessió dels contenidors grocs en els quals es recullen les llandes de refresc que posteriorment es fondran per a l’obtenció de la matèria primera. Els recipients s’han col·locat en la cafeteria del centre educatiu i en el bar restaurant ‘La Factoría’, situat just enfront.



El programa, en el qual participa l’alumnat que s’està formant per a convertir-se en tècnic superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i tècnic en Conformat per Emotlament de Polímers i Metalls, estudis enfocats cap als motles d’injecció de plàstics, consisteix en el desenvolupament de noves tècniques per a la creació de motles d’injecció de plàstics i matrius a partir de materials ja utilitzats, per la qual cosa aposta pel medi ambient i la sostenibilitat. D’aquesta manera, els materials recollits són fosos en un forn amb l’objectiu d’obtindre les matèries primeres necessàries per a la fabricació de les peces que componen els motles.



Tal com va explicar el professorat de l’IES quan es va anunciar la posada en marxa d’aquest projecte d’innovació, l’estudiantat està participant “en un procés global que optimitza la logística de producció i el dota del coneixement imprescindible per a millorar la seua ocupabilitat”. En la mateixa línia, va destacar que aquesta activitat coincideix amb “molts dels aspectes de l’Agenda 2030” de l’ONU i proporciona als seus participants competències complementàries, a través de carnets professionals “molt demandats per les empreses del sector”.



Beques Dualiza Bankia

El suport obtingut per part de la Fundació Bankia per la Formació Dual és una prova de la utilitat i viabilitat del programa. El centre ha rebut per al seu desenvolupament una de les Beques Dualiza Bankia atorgades per la institució, ajuda valorada en 10.000 euros. L’IES Almussafes, que ha sigut un dels tres centres valencians a aconseguir aquesta distinció en la present edició, suma la seua segona incursió en aquestes beques en tres anys. A més, la fundació ha col·locat al centre en el seu rànquing de les institucions educatives més innovadores de tota Espanya.