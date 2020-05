L’IES Almussafes oferix un congrés virtual gratüit en obert amb els especialistes en els sectors dels seus estudis de FP

Connect on Linked in

Són moltes les vegades que hem de prendre una decisió important però la falta d’informació de primera mà juga en contra nostre. L’IES Almussafes vol ajudar-te amb els millors professionals del sector d’automoció, màrqueting, manteniment industrial i indústria de plàstics amb la celebració del seu Congrés Virtual en obert, que tindrà lloc demà dimarts i dimecres 12 i 13 de maig.

Segur que més d’una vegada t’has penedit d’una decisió que has pres. Moltes vegades açò ens passa perquè no tenim tota la informació que ens agradaria posseir. Per això, mantindre’ns adequadament informats és una ferramenta fonamental per a prendre bones decisions. L’IES Almussafes vol ajudar-te amb el seu Congrés Virtual, de la mà dels millors professionals del seu sector, amb webinars oberts per a tot aquell que vullga participar. Les dates i webinars són els següents:El sector de l’automoció a la Comunitat Valenciana i els reptes del sector, amb Elena Lluch, gerent d’AVIA Tindrà lloc el dimarts 12 de maig de 10h a 11h.

Manteniment en la indústria 4.0, amb Fernando Ribes, expert en manteniment industrial. Tindrà lloc el dimarts 12 de maig de 12h a 13h.

Comunicació corporativa i imatge de marca, amb Amanda Simón, gerent del Club de Màrqueting Mediterrani. Tindrà lloc el dimecres 13 de maig de 10h a 11h.

Plàstic i l’economia circular, amb Cristina Monge, gerent d’AVEP. Tindrà lloc el dimecres 13 de maig de 12h a 13h.

Si vols participar, només has d’enviar un correu amb la teua adreça electrònica de gmail a f.soler@iesalmussafes.org indicant el seminari en línia o webinars en els que vols participar. Rebràs una invitació en què hauràs de fer clic cinc minuts abans del seminari en línia i ja podràs disfrutar de la sessió. La duració de la sessió serà d’una hora, repartida en 40 minuts d’explicació i 20 minuts de preguntes obertes.