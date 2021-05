L’IES Càrcer guanya un dels guardons dels XIV Premis Federico Mayor Zaragoza

Print This Post

Nou premi per a l’institut de Càrcer que uneix els escolars d’eixa localitat i també d’Alcàntera de Xúquer, Antella, Cotes, Sellent, Gavarda, Sumacàrcer i Beneixida. El passat dissabte 22 de maig va tindre lloc a l’Auditori de Tortosa el lliurament de guardons del XIV Premis Federico Mayor Zaragoza convocats per l’Associació Amics de la Unesco de Tortosa i auspiciat per Federico Mayor Zaragoza.

Les alumnes Oihane Cabrera Pons, Érika García González, Nayara Miñana Ortega, Lluna Pallarés García, Nyurka Pirvu García i Zaira Sánchez Solves, d’Alcàntera, Càrcer, Sumacàrcer i Gavarda, que cursen 3r d’ESO a l’IES Càrcer, van aconseguir el Segon Premi amb el seu treball “És hora de canviar”, que es pot vore a l’enllaç digital https://www.youtube.com/watch?v=VFMHeDbbotc . Es tracta d’un curt que apel·la a la consciència sostenible de l’adolescència i convida a canviar algunes de les seues accions més quotidianes. Amb un llenguatge pròxim a la joventut i un toc d’humor han aconseguit aquest reconeixement entre els 88 treballs presentats.

El guardó va ser entregat pel vicerector d’Economia i director del Campus Terres de l’Ebre de la URV, Jordi Cerdà. La gal·la va ser retransmesa en directe i es pot visualitzar a https://www.youtube.com/watch?v=1jWVutCLOUE&t=4694s. Per motius sanitaris, Federico Mayor Zaragoza va fer el seu discurs de forma virtual.

El projecte ha sigut coordinat per la professora de música Laura Capsir Maiques i la de Valors Ètics, Núria Gimeno Climent. L’IES Càrcer havia presentat en aquesta edició set treballs, impulsats des del departament de música però que també han comptat amb la complicitat i implicació del professorat dels àmbits científic-matemàtic i lingüístic de primer d’ESO.