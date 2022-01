L’IES de Foios acull un taller per a prevenir l’abús sexual i crear relacions afectivosexuals sanes i igualitàries

Connect on Linked in

Les sessions s’han enfocat a l’alumnat de 1r i 3r de l’ESO i als dos grups d’FP Bàsica

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Foios s’ha posat en marxa el taller d’educació afectivosexual ‘Atenent l’assetjament sexual en les noves tecnologies’, que s’impartirà, al llarg de tot el mes de gener, tant en els grups de 1r i 3r de l’ESO, com en els dos grups d’FP Bàsica de l’IES.

Dividit en tres sessions per grup, i impartit per l’Institut de Sexologia i Psicoteràpia ESPILL, els objectius d’aquest taller se centren en educar i fomentar conductes per a posar fre a actituds sexistes que deriven en tipus de maltractament, com l’abús sexual, la violència de gènere i el ciberassetjament; construir relacions respectuoses i igualitàries; i que els i les joves siguen capaces d’assumir responsabilitats i actituds enfront de diferents problemes que els puguen afectar, podent identificar i actuar contra aquesta forma de violència.

Com assenyalen des d’ESPILL, “l’assetjament sexual és una realitat entre els adolescents, i encara que la majoria rebutgen aspectes relacionats amb l’assetjament i l’abús sexual, s’ha detectat que no només tenen moltes dificultats per a identificar els indicadors propis d’aquesta mena d’abús, sinó que un percentatge elevat d’aquesta població accepta i tolera de manera alarmant el control, i l’assetjament”.

Per aquest motiu, assenyala el regidor de Joventut, Paco Serrano, “aquest tipus de tallers són fonamentals per a oferir als i les adolescents eines i informació per a evitar els abusos sexuals i que aprenguen a relacionar-se des del respecte”.

Així, alguns dels aspectes que s’abordaran durant les sessions són els conceptes i les creences sobre l’abús sexual; l’educació en igualtat enfront dels estereotips sexuals; els pilars d’una relació afectivosexual sana i la importància de l’autoestima; la influència dels mitjans de comunicació i els perills de les noves tecnologies; així com pautes de prevenció de sexting, grooming i sextorsió.

L’Institut de Sexologia i Psicoteràpia ESPILL és una entitat privada amb vocació social que, des de 1983, ve desenvolupant la seua labor professional en l’àmbit de la psicologia i la sexologia. L’Institut realitza labors clíniques, educatives i de formació de professionals.