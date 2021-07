L’IES Guadassuar portarà el nom de Diddin Puig

Print This Post

El ple de l’Ajuntament de Guadassuar aproba per unanimitat al canvi de la denominació de L’IES Guadassuar per IES Diddin Puig Guadassuar

El dijous 29 de juliol el ple ordinari de l’Ajuntament de Guadassuar va aprobar per unanimitat la proposta de l’alcaldia per al canvi de la denominació especifica de l’IES Guadassuar com a IES Diddin Puig de Guadassuar.

Va ser un acte molt emotiu, acollit amb gran entusiasme per tots els grups municipals. Al ple també va estar present Paco Teruel, alcalde de Benimodo, Oreto Trescolí, directora de l’IES Guadassuar i els cronistes de Benimodo i Guadassuar.

Didín Puig i Grau va ser una periodista, escriptora i activista cultural valenciana, nascuda a Guadassuar en 1927, criada a Benimodo. Va cursar estudis de batxillerat a Carlet i a València i en 1960 se’n va anar a París on va romandre durant catorze anys i va estudiar periodisme.

En tornar a la seua terra va estudiar valencià en l’entitat cultural Lo Rat Penat. A més Didín Puig va exercir la docència en el Col·legi dels Pares Jesuïtes de València, on va fomentar entre l’alumnat l’amor per la història i les tradicions valencianes i va ser la primera dona a fer classes de valencià en època franquista. Va treballar per a diverses editorials i va ser col·laboradora de C9.

L’ajuntament proposa el canvi del de la denominació, però ha de ser el consell escolar de l’IES Guadassuar qui el aprobé. Des de l’institut estan d’acord i els sembla un gran honor.

És molt important per al poble de Guadassuar, per al de Benimodo i per al col·lectiu educatiu poder posar en valor i reivindicar la figura de Diddin Puig.