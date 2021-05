L’IES Joan Fuster ofereix una xarrada informativa sobre Formació Professional

Connect on Linked in

L’acte ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit una xarrada informativa sobre Formació Professional organitzada per l’Institut Joan Fuster i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, i el Centre de Formació per a Adults Miquel Rosanes. En la trobada, s’han tractat qüestions com ara l’oferta de cicles formatius en Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior; les proves d’accés; l’acreditació de competències professionals; i les novetats quant al nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’“Atenció a Persones en Situació de Dependència”, que oferirà l’IES Joan Fuster a partir del pròxim curs.

A l’acte han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; la directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó; així com diversos membres de l’equip directiu del centre i professorat de Formació Professional. “La xarrada està pensada per a qualsevol persona que tinga interés a continuar amb la seua formació. A més d’explicar els cicles que oferim, parlarem també d’un tema molt important com és l’acreditació de les competències professionals per a les persones que no han tingut una formació reglada. Per a això, oferim el nostre equip d’avaluadors que els facilitaran l’obtenció d’este certificat”, ha explicat la directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó. “Es tracta d’una iniciativa molt satisfactòria, amb un públic molt interessat en tota la informació que s’ofereix en esta xarrada sobre l’oferta de formació professional de l’IES Joan Fuster. Tant la direcció com el cap d’estudis i professorat, explicaran totes les possibilitats existents, com s’han de fer les preinscripcions, la matrícula, horaris… eixe tipus de consultes que sempre es tenen abans de començar este tipus de formació, i qui millor que ells per a resoldre-les!”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut mostrar el suport de l’Ajuntament a la iniciativa de l’IES Joan Fuster d’informar sobre la Formació Professional que s’ofereix en el centre, “ja que, ara per ara, és una opció acadèmica molt vàlida, més pràctica que teòrica i la qualificació professional de la qual pot oferir una eixida laboral òptima. A més, permet connectar amb formació de nivells superiors, tant d’altres cicles de Grau Superior com universitaris, per a poder continuar formant-se. Per tot això, en l’actualitat, esta formació professional està molt demandada per moltes empreses. Com a exemple nou en l’oferta de cicles formatius, tindrem la referència de l’última formació concedida a la nostra ciutat, referent a l’Atenció a Persones en Situació de Dependència. Esperem que totes les persones interessades es matriculen en qualsevol de les opcions que ofereix l’IES Joan Fuster de Sueca”.

El termini d’admissió per a les persones interessades a adquirir esta formació, s’iniciarà este divendres i finalitzarà l’1 de juny. El tràmit haurà de realitzar-se de manera telemàtica, i des del centre s’ofereixen per a solucionar qualsevol dubte que puga plantejar-se a l’hora de presentar la documentació.